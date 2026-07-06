NEWS

Ex-Salzburg-Co wird Cheftrainer in Saudi-Arabien

Der deutsche Trainer agierte unter Thomas Letsch noch als Co-Trainer in der Mozartstadt. Nach einem halben Jahr in Japan zieht es ihn nun zum saudischen Topklub Al-Ittihad.

Ex-Salzburg-Co wird Cheftrainer in Saudi-Arabien Foto: © IMAGO / Revierfoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Jens Wissing wechselte im Sommer 2025 als Ersatz für den abgewanderten Onur Cinel in den Trainerstab von Thomas Letsch zum FC Red Bull Salzburg.

Gemeinsam mit dem Deutschen agierte der 38-Jährige in 22 Spielen als Co-Trainer für die "Bullen", ehe er im Oktober 2025 bereits wieder durch Zlatko Junuzovic ersetzt wurde.

Langjähriger Assistent von Roger Schmidt

Im Jänner 2026 übernahm er in Japan bei Gamba Osaka erstmals einen Verein als Cheftrainer. Zuvor war er auch jahrelang unter Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt Co-Trainer bei PSV Eindhoven (2021-2022) und Benfica Lissabon (2022-2024).

Wie der "kicker" nun berichtet, steht Wissing vor einem Engagement in der Saudi Pro League. So soll der Deutsche bei Al-Ittihad in den kommenden Tagen einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Sieg über Ronaldo

Wissing soll dort Sergio Conceicao ersetzen, der wegen einem enttäuschenden fünften Rang entlassen wurde. Al-Ittihad wurde im Vorjahr noch Meister in Saudi-Arabien.

Der Deutsche hat sich in den Fokus gespielt, weil er das Finale der AFC Champions League Two mit Gamba Osaka gegen Al-Nassr und Superstar Cristiano Ronaldo mit 1:0 gewonnen hat.

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Transfer von ÖFB-Talent gerät ins Stocken

Transfer von ÖFB-Talent gerät ins Stocken

Deutsche Bundesliga
1
Nach Karriereende mit 30: Ex-BVB-Star kickt in Kreisliga weiter

Nach Karriereende mit 30: Ex-BVB-Star kickt in Kreisliga weiter

International
Zwei Klubs zeigen Interesse an WM-Shootingstar Vozinha

Zwei Klubs zeigen Interesse an WM-Shootingstar Vozinha

Fußball WM
1
Darf sich Muslic über Mittelfeld-Verstärkung freuen?

Darf sich Muslic über Mittelfeld-Verstärkung freuen?

Deutsche Bundesliga
Einigung: Arsenal will Stammspieler verkaufen

Einigung: Arsenal will Stammspieler verkaufen

Premier League
Fix: Andreas Schicker gelingt Rekord-Transfer bei Hoffenheim!

Fix: Andreas Schicker gelingt Rekord-Transfer bei Hoffenheim!

Deutsche Bundesliga
14
Rechtsverteidiger gefunden: Real Madrid bedient sich bei Inter

Rechtsverteidiger gefunden: Real Madrid bedient sich bei Inter

La Liga
8

Kommentare

Fußball Fußball International Saudi Pro League Al-Ittihad Dschidda Jens Wissing Gerüchteküche Trainerkarriere