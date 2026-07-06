Ex-Salzburg-Co wird Cheftrainer in Saudi-Arabien

Jens Wissing wechselte im Sommer 2025 als Ersatz für den abgewanderten Onur Cinel in den Trainerstab von Thomas Letsch zum FC Red Bull Salzburg.

Gemeinsam mit dem Deutschen agierte der 38-Jährige in 22 Spielen als Co-Trainer für die "Bullen", ehe er im Oktober 2025 bereits wieder durch Zlatko Junuzovic ersetzt wurde.

Langjähriger Assistent von Roger Schmidt

Im Jänner 2026 übernahm er in Japan bei Gamba Osaka erstmals einen Verein als Cheftrainer. Zuvor war er auch jahrelang unter Ex-Salzburg-Coach Roger Schmidt Co-Trainer bei PSV Eindhoven (2021-2022) und Benfica Lissabon (2022-2024).

Wie der "kicker" nun berichtet, steht Wissing vor einem Engagement in der Saudi Pro League. So soll der Deutsche bei Al-Ittihad in den kommenden Tagen einen Vertrag bis 2028 unterschreiben.

Sieg über Ronaldo

Wissing soll dort Sergio Conceicao ersetzen, der wegen einem enttäuschenden fünften Rang entlassen wurde. Al-Ittihad wurde im Vorjahr noch Meister in Saudi-Arabien.

Der Deutsche hat sich in den Fokus gespielt, weil er das Finale der AFC Champions League Two mit Gamba Osaka gegen Al-Nassr und Superstar Cristiano Ronaldo mit 1:0 gewonnen hat.