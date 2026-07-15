Denkt Bayern München an Spanien-Starter?

Beim FC Bayern München war in dieser Transferphase schon einiges los.

Über 100 Millionen Euro gab der deutsche Rekordmeister bisher für Neuzugänge aus – den größten Teil davon für Nathaniel Brown und Ismael Saibari (je 50 Mio. Euro).

Wie der "kicker" schreibt, hätten deshalb nun Verkäufe eher Priorität. Dies soll allerdings nicht heißen, dass nicht weiter nach neuen Spielern Ausschau gehalten wird. Laut dem Bericht sondieren die Bayern nämlich den Markt nach linken Flügeln und zentralen Mittelfeldspielern.

Vertrag läuft 2027 aus

Der FCB soll mehrere Achter im Blickfeld haben. Einer davon hört auf den Namen Fabian Ruiz. Der 30-Jährige verdrängte bei der WM Pedri aus der Startelf Spaniens und stand gegen Belgien und Frankreich im ersten Aufgebot von Teamchef Luis de la Fuente.

Luis Enrique vertraut bei PSG ebenso in den wichtigen Spielen auf Ruiz. Mit Warren Zaïre-Emery (20) hat er jedoch einen deutlich jüngeren Konkurrenten, außerdem besitzt der Spanier nur noch einen Vertrag bis Sommer 2027.

Auch Real Madrid soll Interesse an Ruiz haben.