Abschied nach sechs Monaten: Ex-Austrianer ist vereinslos
Der Mittelfeldspieler schloss sich dem Verein erst im Jänner an. Er könnte nun nach Zypern weiterziehen.
Dominik Prokop hat Zeljeznicar Sarajevo nach sechs Monaten wieder verlassen.
Der Mittelfeldspieler war im Jänner vom TSV Hartberg zum bosnischen Klub aus der Hauptstadt gewechselt. Dort kam das ehemalige Austria-Talent in 15 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei drei Treffer.
Neuer Klub soll feststehen
Nun steht der 29-jährige Wiener vorerst ohne Verein da, allerdings steht seine nächste Destination offenbar bereits fest.
Dem zyprischen Online-Sportportal "Balla" zufolge steht der 15-fache U21-Nationalspieler Österreichs vor einem Wechsel zu Olympiakos Nikosia.
Der Hauptstadt-Klub ist in seiner Historie drei Mal zyprischer Meister geworden und hat die abgelaufene Saison auf dem elften Tabellenplatz beendet.