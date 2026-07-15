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Abschied nach sechs Monaten: Ex-Austrianer ist vereinslos

Der Mittelfeldspieler schloss sich dem Verein erst im Jänner an. Er könnte nun nach Zypern weiterziehen.

Abschied nach sechs Monaten: Ex-Austrianer ist vereinslos Foto: © GEPA
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Dominik Prokop hat Zeljeznicar Sarajevo nach sechs Monaten wieder verlassen.

Der Mittelfeldspieler war im Jänner vom TSV Hartberg zum bosnischen Klub aus der Hauptstadt gewechselt. Dort kam das ehemalige Austria-Talent in 15 Pflichtspielen zum Einsatz, erzielte dabei drei Treffer.

Neuer Klub soll feststehen

Nun steht der 29-jährige Wiener vorerst ohne Verein da, allerdings steht seine nächste Destination offenbar bereits fest.

Dem zyprischen Online-Sportportal "Balla" zufolge steht der 15-fache U21-Nationalspieler Österreichs vor einem Wechsel zu Olympiakos Nikosia.

Der Hauptstadt-Klub ist in seiner Historie drei Mal zyprischer Meister geworden und hat die abgelaufene Saison auf dem elften Tabellenplatz beendet.

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