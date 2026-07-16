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Kaum Gespräche mit anderen: Glasner wollte in England bleiben

Der 51-jährige Österreicher bleibt der Premier League erhalten.

Kaum Gespräche mit anderen: Glasner wollte in England bleiben Foto: © IMAGO / Insidefoto
Textquelle: © LAOLA1
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Oliver Glasner ist neuer Trainer von Nottingham Forest - diese Entscheidung überraschte vor wenigen Tagen noch einige Beobachter.

In einem Interview klärte der Österreicher erst kürzlich über die Beweggründe seines Wechsels auf. Nottingham sei für ihn ein "sehr historischer Klub", der aktuell eine spannende Mannschaft besitze. Dazu kommt der ambitionierte Besitzer Evangelos Marinakis.

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Ziel? "Vor allem in der Premier League bleiben"

Bei seiner ersten Pressekonferenz als Nottingham-Coach begründet Glasner die Entscheidung noch etwas ausführlicher. Es hätte über den Sommer hinweg einige Klubs gegeben, die mit ihm in Kontakt traten.

"Mit vielen anderen Klubs habe ich nicht einmal gesprochen", betont der 51-Jährige. "Weil es vor allem mein Ziel war, in der Premier League zu bleiben. Ich habe die letzten zweieinhalb Jahre wirklich genossen."

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Am wichtigsten ist für ihn aber etwas anderes gewesen, das unterstrich er auch schon in seiner Zeit in Deutschland: "Eine gemeinsame Vision, bei der wir alle gemeinsam dasselbe Ziel für den Verein verfolgen."

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