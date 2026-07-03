Ex-Sturm-Coach wird Trainer auf Zypern

Der frühere Sturm-Graz-Trainer Nestor El Maestro hat einen neuen Arbeitgeber gefunden.

Der 43-jährige Serbe wurde am Freitag als neuer Cheftrainer von Anorthosis Famagusta vorgestellt. Für El Maestro ist es die erste Station seit mehr als vier Jahren.

Zuletzt stand der ehemalige Coach des SK Sturm Graz im März 2022 bei Göztepe Izmir an der Seitenlinie. Nach der Auflösung seines damaligen Engagements war der Serbe seither ohne Verein.

In Österreich bestens bekannt

El Maestro ist den österreichischen Fußballfans vor allem durch seine Zeit beim SK Sturm Graz bekannt. In der Saison 2019/20 betreute er die Grazer als Cheftrainer.

Zuvor sammelte er in der Saison 2016/17 bereits Erfahrung in der ADMIRAL Bundesliga, als er unter Thorsten Fink als Co-Trainer der Wiener Austria arbeitete.

Traditionsklub mit großen Erfolgen

Mit Anorthosis Famagusta übernimmt El Maestro einen der traditionsreichsten Vereine Zyperns. Der Klub wurde bereits 13 Mal zypriotischer Meister, den bislang letzten Titel gewann Anorthosis im Jahr 2008.

In der abgelaufenen Saison belegte der Verein den ersten Platz in der Abstiegsgruppe der höchsten zypriotischen Spielklasse.