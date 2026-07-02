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Teuerster Engländer! ManCity verpflichtet Nottingham-Star

Manchester City macht den WM-Spieler zum teuersten englischen Spieler der Geschichte. Er ist zugleich der fünftteuerste Spieler aller Zeiten.

Teuerster Engländer! ManCity verpflichtet Nottingham-Star Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Manchester City bringt den Transfer von Elliot Anderson unter Dach und Fach.

Die "Skyblues" verpflichten den 23-Jährigen für eine Summe von 116 Millionen Pfund, umgerechnet 135 Millionen Euro, von Nottingham Forest und machen ihn zum teuersten englischen Spieler aller Zeiten.

Die 20 teuersten Transfers aller Zeiten >>>

Teurer als Bellingham

Der Mittelfeld-Akteur überbietet Jude Bellingham, der Borussia Dortmund bei seinem Wechsel zu Real Madrid 127 Millionen Euro einbrachte, nochmal um acht Millionen Euro.

Zugleich ist der WM-Fahrer der geteilt fünftteuerste Transfer der Fußball-Geschichte. Nur Neymar, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Alexander Isak brachten ihren damaligen Klubs einen noch größeren Geldregen.

Durchbruch gelungen

Mit England nimmt Anderson aktuell an der Weltmeisterschaft in den USA teil, stand dort in allen vier bisherigen Spielen in der Startformation von Thomas Tuchel.

Seinen Durchbruch erlebte der Spielmacher, den Nottingham im Sommer 2024 für 41,2 Millionen Euro von Newcastle United verpflichtet hatte, in der abgelaufenen Spielzeit. Dort kam Anderson in 50 Pflichtspielen zum Einsatz und war an neun Toren direkt beteiligt.

In ManCitys Mittelfeld tritt er in große Fußstapfen: Bernardo Silva hat die "Citizens" für Real Madrid verlassen, auch Rodri wird immer wieder mit einem Wechsel in Verbindung gebracht und muss sich nach der WM operieren lassen.

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