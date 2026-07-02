NEWS

Fix! ÖFB-Talent verlässt Juventus Turin für Millionen-Ablöse

Der 21-jährige Verteidiger bringt der "Alten Dame" viel Geld ein und macht den nächsten Schritt in seiner Karriere.

Fix! ÖFB-Talent verlässt Juventus Turin für Millionen-Ablöse Foto: © IMAGO / Sportimage
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

David Puczka verlässt Juventus Turin. Das gibt die "Alte Dame" offiziell bekannt.

Der 21-jährige Österreicher wechselt für sechs Millionen Euro, bezahlbar in drei Geschäftsjahren, innerhalb Italiens zu CFC Genoa. Juve soll sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption gesichert haben. Im Gegenzug kommt Jeff Ekhator für 16 Millionen Euro.

Puczka ist 2024 für rund 160.000 Euro von der Admira in den Nachwuchs der "Bianconeri" gewechselt und spielte zuletzt für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der Serie C. Dort erzielte er zehn Tore und vier Assists in 31 Spielen.

Der linke Außenbahnspieler hat im März 2025 sein Debüt im U21-Nationalteam gegeben, in Genoa unterzeichnet Puczka einen Vertrag bis Sommer 2031.

Die Admira kassiert unterdessen einen Solidaritätsbeitrag von 165.000 Euro.

Mehr zum Thema

ÖFB-Talent Puczka vor Sprung in Serie A

ÖFB-Talent Puczka vor Sprung in Serie A

Serie A
4
Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League

Offiziell! Michael Svoboda unterschreibt in der Premier League

Premier League
6
ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich

ÖFB-Teamspieler Svoboda verabschiedet sich

Serie A
10
Valentino Lazaro hat neuen Verein

Valentino Lazaro hat neuen Verein

International
26
Neuer Transferrekord: Spurs zahlen 99 Millionen an Absteiger

Neuer Transferrekord: Spurs zahlen 99 Millionen an Absteiger

Premier League
3
Comeback wohl perfekt! Italien hat neuen Nationaltrainer

Comeback wohl perfekt! Italien hat neuen Nationaltrainer

International
2
Wechselt ÖFB-Verteidiger David Affengruber nach England?

Wechselt ÖFB-Verteidiger David Affengruber nach England?

La Liga
12

Kommentare

ÖFB-Legionäre Serie A Fußball Fußball International Italien (Fußball) Transfermarkt Juventus Turin CFC Genoa David Puczka