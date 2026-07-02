Fix! ÖFB-Talent verlässt Juventus Turin für Millionen-Ablöse

David Puczka verlässt Juventus Turin. Das gibt die "Alte Dame" offiziell bekannt.

Der 21-jährige Österreicher wechselt für sechs Millionen Euro, bezahlbar in drei Geschäftsjahren, innerhalb Italiens zu CFC Genoa. Juve soll sich dem Vernehmen nach eine Rückkaufoption gesichert haben. Im Gegenzug kommt Jeff Ekhator für 16 Millionen Euro.

Puczka ist 2024 für rund 160.000 Euro von der Admira in den Nachwuchs der "Bianconeri" gewechselt und spielte zuletzt für die zweite Mannschaft des Rekordmeisters in der Serie C. Dort erzielte er zehn Tore und vier Assists in 31 Spielen.

Der linke Außenbahnspieler hat im März 2025 sein Debüt im U21-Nationalteam gegeben, in Genoa unterzeichnet Puczka einen Vertrag bis Sommer 2031.

Die Admira kassiert unterdessen einen Solidaritätsbeitrag von 165.000 Euro.