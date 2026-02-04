Lionel Messis einstiger Jugendklub Newell's Old Boys träumt von einer Rückkehr des Fußball-Weltmeisters für ein paar Wochen als Profi.

Vizepräsident Juan Manuel Medina bestätigte beim Sender TN ein entsprechendes Projekt, fest stehe aber noch nichts.

Geplant wäre Messis befristetes Engagement vermutlich in der Winterpause der Major League Soccer von Mitte Dezember bis Mitte Februar 2027. Erste Gespräche mit dem Umfeld des 38-Jährigen seien bereits geführt worden.

"Projekt des argentinischen Fußballs"

"Dieses Projekt geht über Newell's hinaus", betonte Medina: "Es ist ein Projekt der Stadt Rosario, der Provinz und des argentinischen Fußballs."

Messi hatte im Alter von 13 Jahren den Club verlassen und war nach Europa zum FC Barcelona gewechselt. Dort reifte er zum Superstar.

Mittlerweile spielt Messi für Inter Miami in den USA, seinen Vertrag dort hat er vor nicht allzu langer Zeit bis Ende 2028 verlängert.

Bei der WM im Sommer will der Altstar noch einmal glänzen. In den Gruppenspielen trifft Argentinien am 22. Juni auf Österreich.