NEWS

Im Nachbarland: Ex-Stripfinger unterschreibt bei Erstliga-Klub

Nach dem Aus des SV Stripfing hat Dario Kreiker noch vor der Transferphase einen neuen Verein gefunden.

Im Nachbarland: Ex-Stripfinger unterschreibt bei Erstliga-Klub Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Dario Kreiker hat einen neuen Verein gefunden.

Rund ein Monat nach dem endgültigen Aus des SV Stripfing unterschreibt der 22-Jährige bei Dukla Prag. Der tschechische Hauptstadt-Klub ist aktuell 14. in der höchsten Spielklasse des Landes, der Chance Liga.

Kreiker ist nicht der erste Spieler, der in dieser Saison aus Österreich zu Dukla wechselte. Kevin-Prince Milla wurde vom GAK fest verpflichtet, Samson Tijani (Salzburg) kam ablösefrei - genauso wie Namory Cisse (Austria Lustenau).

Mehr zum Thema

Real-Star fällt monatelang aus

Real-Star fällt monatelang aus

La Liga
Erster Winter-Neuzugang in der Bundesliga fixiert

Erster Winter-Neuzugang in der Bundesliga fixiert

Bundesliga
8
Ex-Atleti-Spieler als Coach: Flamengo erstmals seit 2020 Meister

Ex-Atleti-Spieler als Coach: Flamengo erstmals seit 2020 Meister

International
Elfer-Spezialist! Querfeld schafft gegen Neuer Historisches

Elfer-Spezialist! Querfeld schafft gegen Neuer Historisches

International
15
Trotz Querfeld-Doppelpack: Union scheitert im Pokal an Bayern

Trotz Querfeld-Doppelpack: Union scheitert im Pokal an Bayern

International
9
Aufsteiger glänzen! Liverpool und Chelsea patzen im Titelkampf

Aufsteiger glänzen! Liverpool und Chelsea patzen im Titelkampf

Premier League
3
Cercle Brügge scheitert trotz Adewumi-Tor im Cup-Achtelfinale

Cercle Brügge scheitert trotz Adewumi-Tor im Cup-Achtelfinale

International
1
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Dario Kreiker SV Stripfing Tschechien Prag Transfermarkt