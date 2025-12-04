NEWS
Im Nachbarland: Ex-Stripfinger unterschreibt bei Erstliga-Klub
Nach dem Aus des SV Stripfing hat Dario Kreiker noch vor der Transferphase einen neuen Verein gefunden.
Dario Kreiker hat einen neuen Verein gefunden.
Rund ein Monat nach dem endgültigen Aus des SV Stripfing unterschreibt der 22-Jährige bei Dukla Prag. Der tschechische Hauptstadt-Klub ist aktuell 14. in der höchsten Spielklasse des Landes, der Chance Liga.
Kreiker ist nicht der erste Spieler, der in dieser Saison aus Österreich zu Dukla wechselte. Kevin-Prince Milla wurde vom GAK fest verpflichtet, Samson Tijani (Salzburg) kam ablösefrei - genauso wie Namory Cisse (Austria Lustenau).