Im Nachbarland: Ex-Stripfinger unterschreibt bei Erstliga-Klub

Dario Kreiker hat einen neuen Verein gefunden.

Rund ein Monat nach dem endgültigen Aus des SV Stripfing unterschreibt der 22-Jährige bei Dukla Prag. Der tschechische Hauptstadt-Klub ist aktuell 14. in der höchsten Spielklasse des Landes, der Chance Liga.

Kreiker ist nicht der erste Spieler, der in dieser Saison aus Österreich zu Dukla wechselte. Kevin-Prince Milla wurde vom GAK fest verpflichtet, Samson Tijani (Salzburg) kam ablösefrei - genauso wie Namory Cisse (Austria Lustenau).