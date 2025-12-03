NEWS

Cercle Brügge scheitert trotz Adewumi-Tor im Cup-Achtelfinale

Der Österreicher kann seine Mannschaft mit dem Tor gegen Gent nicht in die nächste Cup-Runde schießen.

Cercle Brügge scheitert trotz Adewumi-Tor im Cup-Achtelfinale Foto: © GEPA
Cercle Brügge verliert trotz eines Tores vom Österreicher Oluwaseun Adewumi im Achtelfinale des belgischen Pokals zuhause 1:3 gegen KAA Gent.

Gent gelingt ein Traumstart in die Partie. Bereits in Minute sechs geht das Team durch van der Heyden in Führung. Cercle Brügge kann nach rund einer halben Stunde (33.) ausgleichen. Adewumi bringt sein Team zurück ins Spiel.

Kurz vor der Pause (45.+1) ist es allerdings Gent, das erneut jubelt. In der 90.+4. Minute erzielt Goore das Tor zum 3:1-Endstand für das Auswärtsteam.

Cercle Brügge und Adewumi, der über die volle Zeit am Platz steht, scheitern somit nach dem Achtelfinale im Cup.

