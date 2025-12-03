Union Berlin Union Berlin UNI FC Bayern München FC Bayern München FCB
Endstand
2:3
1:3 , 1:0
NEWS

Trotz Querfeld-Doppelpack: Union scheitert im Pokal an Bayern

Der Österreicher hat kurz vor Ende der Partie sogar noch den Ausgleich am Kopf.

Trotz Querfeld-Doppelpack: Union scheitert im Pokal an Bayern Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Bayern München gewinnt im DFB-Pokal Achtelfinale trotz eines Doppelpacks von ÖFB-Legionär Leopold Querfeld mit 3:2 bei Union Berlin.

Dabei gehen die Bayern schon in der 12. Minute durch ein Eigentor von Ilyas Ansah in Führung. Harry Kane erhöht in der 24. Minute auf 2:0.

Durch ein Elfmeter-Tor von Querfeld bleiben die Berliner dran (40.). Allerdings trifft Bayern noch vor der Pause und wieder durch ein Unioner Eigentor. Diesmal bugsiert Diogo Leite die Kugel ins eigene Netz (45+4.).

Querfeld fast mit dem Hattrick

In der 55. Minute bekommt Union dann erneut einen Elfmeter zugesprochen, wieder tritt Querfeld an und wieder trifft der österreichische Nationalsspieler.

In der Schlussphase wirft der Haupstadt-Klub dann alles nach vorne. Doch kurz vor Ende der Partie verpasst Querfeld mit einem Kopfball nur um Zentimeter den Ausgleich. So steht Bayern am Ende mit etwas Glück im Achtelfinale.

Querfeld spielte bei Union durch, Trimmel saß auf der Bank und Laimer wurde bei Bayern in der 84. Minute ausgewechselt.

