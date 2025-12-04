NEWS

Ex-Atleti-Spieler als Coach: Flamengo erstmals seit 2020 Meister

Filipe Luis gewinnt mit Flamengo den zweiten Titel binnen weniger Tage.

Ex-Atleti-Spieler als Coach: Flamengo erstmals seit 2020 Meister
Textquelle: © LAOLA1
Flamengo krönt sich zum Triplesieger!

Mit einem 1:0-Sieg über Ceara fixiert das Team aus Rio de Janeiro einen Spieltag vor Schluss den Titel in der brasilianischen Serie A. Wieder das Nachsehen hat der große Konkurrent Palmeiras, der bereits im Finale der Copa Libertadores an der Elf von Filipe Luis scheiterte.

Vierter Titel! Flamengo gewinnt Copa Libertadores >>>

Der frühere Atletico-Madrid-Profi gewann mit der Serie-A-Meisterschaft seinen bereits fünften Titel mit Flamengo. Allein in der noch laufenden Saison gelangen drei Pokal-Gewinne. Der Klub triumphierte nämlich auch im Superpokal.

Die bekanntesten Namen der Mannschaft: Saul Niguez (ehemals: Atletico, Chelsea), Jorginho (Chelsea, Napoli), Alex Sandro (Juventus) oder Danilo (Real Madrid, ManCity)

