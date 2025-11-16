NEWS

Neuer Verein für Knasmüllner nach Stripfing-Aus

Der ehemalige Rapid- und Admira-Profi bleibt in Niederösterreich.

Neuer Verein für Knasmüllner nach Stripfing-Aus Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Nur kurz währte die Ära von Christoph Knasmüllner beim SV Stripfing. Im Sommer wechselte der 33-Jährige von der Admira zu den Niederösterreichern, die vor wenigen Wochen wegen finanzieller Probleme aus der ADMIRAL 2. Liga zurückziehen mussten.

In 12 Spielen erzielte der frühere Rapid- und Admira-Spieler immerhin drei Tore.

Nun begibt sich Knasmüllner, der in seiner Karriere über 200 Bundesliga-Partien bestritt und in der Europa League 18 Mal für Rapid auflief, ins NÖ-Unterhaus.

Dober lotst Knasmüllner nach Tulln

Knasmüllner heuert laut NÖN beim FC Tulln in der Gebietsliga Nord/Nordwest an. Drahtzieher hinter dem Deal ist ebenfalls ein alter Bekannter: Andreas Dober, sportlicher Leiter beim FC Tulln.

"Wir waren schon länger in Kontakt. Das Projekt Tulln hat ihn überzeugt und wir sind natürlich extrem froh, einen Spieler seines Kalibers an Bord zu haben“, erklärt Dober, ehemalige Rapid-Ikone, in der "NÖN".

Tulln peilt Aufstieg in die 2. Landesliga an

Knasmüllner, der in seiner Jugend sogar beim FC Bayern und bei Inter Mailand kickte, selbst meinte: "Ich bin schon in einem Alter, wo ich auf das Gesamtpaket schauen muss. Andi hat sich wirklich ins Zeug gelegt und mich voll überzeugt. Ich bin guter Dinge, dass Tulln für mich der richtige Schritt ist. Ich freue mich schon riesig."

Der FC Tulln peilt in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Landesliga an. Zur Winterpause führen die Blumenstädter zur Halbzeit nach 13 Spielen mit drei Punkten Vorsprung auf Leopoldsdorf. Das drittplatzierte Gablitz hat schon 13 Zähler Rückstand.

Mehr zum Thema

Bis 2029: Wrabetz bleibt Rapid-Präsident

Bis 2029: Wrabetz bleibt Rapid-Präsident

Bundesliga
20
Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

Bosnien trotz Personalsorgen mit breiter Brust nach Wien

FIFA WM
3
Das bringt der letzte Spieltag der WM-Qualifikation

Das bringt der letzte Spieltag der WM-Qualifikation

1
Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao

Advocaat verpasst entscheidendes WM-Quali-Spiel mit Curaçao
Ehemaliger Sturm-Profi gibt Karrierende bekannt

Ehemaliger Sturm-Profi gibt Karrierende bekannt

International
5
"Fantastisch!" Fans verzücken die ÖFB-Stars

"Fantastisch!" Fans verzücken die ÖFB-Stars

ÖFB-Team
3
Arnautovic: Unterredung mit Rangnick, dann Doppelpack

Arnautovic: Unterredung mit Rangnick, dann Doppelpack

ÖFB-Team
12
Kommentare

Kommentare

FC Tulln Fußball Fußball-Unterhaus SK Rapid Wien Admira Wacker Christoph Knasmüllner Andreas Dober