Neuer Verein für Knasmüllner nach Stripfing-Aus

Nur kurz währte die Ära von Christoph Knasmüllner beim SV Stripfing. Im Sommer wechselte der 33-Jährige von der Admira zu den Niederösterreichern, die vor wenigen Wochen wegen finanzieller Probleme aus der ADMIRAL 2. Liga zurückziehen mussten.

In 12 Spielen erzielte der frühere Rapid- und Admira-Spieler immerhin drei Tore.

Nun begibt sich Knasmüllner, der in seiner Karriere über 200 Bundesliga-Partien bestritt und in der Europa League 18 Mal für Rapid auflief, ins NÖ-Unterhaus.

Dober lotst Knasmüllner nach Tulln

Knasmüllner heuert laut NÖN beim FC Tulln in der Gebietsliga Nord/Nordwest an. Drahtzieher hinter dem Deal ist ebenfalls ein alter Bekannter: Andreas Dober, sportlicher Leiter beim FC Tulln.

"Wir waren schon länger in Kontakt. Das Projekt Tulln hat ihn überzeugt und wir sind natürlich extrem froh, einen Spieler seines Kalibers an Bord zu haben“, erklärt Dober, ehemalige Rapid-Ikone, in der "NÖN".

Tulln peilt Aufstieg in die 2. Landesliga an

Knasmüllner, der in seiner Jugend sogar beim FC Bayern und bei Inter Mailand kickte, selbst meinte: "Ich bin schon in einem Alter, wo ich auf das Gesamtpaket schauen muss. Andi hat sich wirklich ins Zeug gelegt und mich voll überzeugt. Ich bin guter Dinge, dass Tulln für mich der richtige Schritt ist. Ich freue mich schon riesig."

Der FC Tulln peilt in dieser Saison den Aufstieg in die 2. Landesliga an. Zur Winterpause führen die Blumenstädter zur Halbzeit nach 13 Spielen mit drei Punkten Vorsprung auf Leopoldsdorf. Das drittplatzierte Gablitz hat schon 13 Zähler Rückstand.