Real-Star fällt monatelang aus

Der Engländer zog sich während des Matches gegen Athletic Bilbao erneut eine Muskelverletzung zu.

Real-Star fällt monatelang aus Foto: © GETTY
Real Madrid muss schon wieder auf Trent Alexander-Arnold verzichten.

Nach 55 Minuten musste der Abwehrspieler beim 3:0-Sieg gegen Athletic Bilbao ausgewechselt werden (zum Spielbericht >>>). Einen Tag darauf gibt es auch schon eine Diagnose: Erneut zog sich Alexander-Arnold eine Muskelverletzung am Oberschenkel zu.

Im Presse-Statement konkretisieren die Madrilenen, dass es eine "Muskelverletzung im vorderen Quadrizeps des linken Beins diagnostiziert" wurde. Eine konkrete Ausfalldauer gab Real nicht an, laut spanischen Medien muss der Engländer zwei Monate pausieren.

Mit Kapitän Daniel Carvajal und Ferland Mendy fehlen noch zwei weitere Außenverteidiger verletzt.

