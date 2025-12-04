NEWS

Erster Winter-Neuzugang in der Bundesliga fixiert

Blau-Weiß Linz ist der erste Klub, der einen Transfer für den kommenden Winter bestätigt.

Blau-Weiß Linz fixiert den ersten Wintertransfer dieser Bundesliga-Saison!

Wie die Stahlstädter bestätigen, wechselt Isak Dahlqvist ab Jänner zum aktuellen Schlusslicht der ADMIRAL Bundesliga.

Der rechte Flügelverteidiger kommt vom schwedischen Zweitligisten Örgryte. Seine Laufbahn begann in der Jugend des Erstligisten IFK Göteborg und wechselte im Winter 2022 zum Örgryte IS, für den er 119 Pflichtspiele bestritt. Dahlqvist fixierte mit dem Örgryte IS kürzlich den Aufstieg in die erste schwedische Liga.

"Den Transfer von Isak konnten wir schon vor einiger Zeit abwickeln, und nachdem er letzte Woche noch den Aufstieg in die 1. Liga mit seinem bisherigen Klub fixieren konnte, freut es mich sehr, dass er ab Jänner zu uns stoßen wird. Isak hat vor allem in den letzten beiden Saisonen sowohl als linker als auch als rechter Wingback gespielt und bringt viele Fähigkeiten mit, die für uns auf dieser Position wichtig sind. Seine Qualitäten im Offensivbereich sind seine größte Stärke, was er in der Vorsaison mit sechs Toren und elf Assists eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", sagt Christoph Schößwendter, Sportdirektor des FC Blau-Weiß Linz.

