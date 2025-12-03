Aufsteiger glänzen! Liverpool und Chelsea patzen im Titelkampf

Der FC Liverpool und der AFC Sunderland trennen sich am 14. Spieltag der Premier League mit 1:1.

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte bringt ein sehenswerter Schuss den Aufsteiger in Führung. Talbi zieht aus etwa 22 Metern ab (67.).

Etwas weniger als eine Viertelstunde später gibt es beinahe die Trefferpremiere für einen Rekordzugang der Reds: Wirtz erzielt seinen vermeintlichen Premierentreffer, der Schuss wird aber von Mukiele entscheidend abgefälscht und somit als Eigentor gewertet (81.).

Weitere Treffer fallen nicht mehr, so holt der Sensations-Aufsteiger das nächste Top-Resultat und bleibt an der Tabellenspitze dran. Für Arne Slot und seine Schützlinge ist es die nächste Enttäuschung.

Chelsea verliert bei Leeds

Die erste Ligapleite seit Oktober setzt es für den FC Chelsea, der mit 1:3 bei Leeds United verliert.

Bereits früh gehen die Gastgeber durch Bijol in Führung (6.), können kurz vor dem Pausenpfiff durch Tanaka sogar nachlegen (43.). Die Offensive der Londoner sieht in der ersten Halbzeit eigentlich kein Land.

Den Start in den zweiten Spielabschnitt erwischen die Blues dann ideal, als Joker Neto auf 1:2 verkürzt (50.). Nur wenige Minuten später erhöht Nmecha vermeintlich auf 3:1 für die Hausherren, aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung wird dieser Treffer aber zurückgenommen (54.).

Chelsea hat nun die Chance auf den Ausgleich, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk an Leeds erstickt die aufkeimende Flamme aber schnell wieder. Okafor läuft aggressiv an, was zu einem völlig unnötigen Ballverlust am eigenen Fünfer führt. Die Folge: Okafor findet Calbert-Lewin, der danke sagt und in das leere Tor einschiebt (72.).

Weitere Bemühungen bleiben erfolglos, die Blues müssen die Heimreise nach London ohne Punkte antreten. Für den Aufsteiger ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf.