Liverpool FC Liverpool FC LFC
FC Sunderland FC Sunderland SUN
Endstand
1:1
0:0 , 1:1
  • Nordi Mukiele e
  • Chemsdine Talbi
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Aufsteiger glänzen! Liverpool und Chelsea patzen im Titelkampf

Der Titelverteidiger muss sich gegen Sunderland mit einem Remis begnügen. Mit Chelsea patzt ein weiteres Topteam, die Blues fahren gar ohne Punkte in die Heimat.

Aufsteiger glänzen! Liverpool und Chelsea patzen im Titelkampf Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Liverpool und der AFC Sunderland trennen sich am 14. Spieltag der Premier League mit 1:1.

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte bringt ein sehenswerter Schuss den Aufsteiger in Führung. Talbi zieht aus etwa 22 Metern ab (67.).

Etwas weniger als eine Viertelstunde später gibt es beinahe die Trefferpremiere für einen Rekordzugang der Reds: Wirtz erzielt seinen vermeintlichen Premierentreffer, der Schuss wird aber von Mukiele entscheidend abgefälscht und somit als Eigentor gewertet (81.).

Weitere Treffer fallen nicht mehr, so holt der Sensations-Aufsteiger das nächste Top-Resultat und bleibt an der Tabellenspitze dran. Für Arne Slot und seine Schützlinge ist es die nächste Enttäuschung.

Chelsea verliert bei Leeds

Die erste Ligapleite seit Oktober setzt es für den FC Chelsea, der mit 1:3 bei Leeds United verliert.

Bereits früh gehen die Gastgeber durch Bijol in Führung (6.), können kurz vor dem Pausenpfiff durch Tanaka sogar nachlegen (43.). Die Offensive der Londoner sieht in der ersten Halbzeit eigentlich kein Land.

Den Start in den zweiten Spielabschnitt erwischen die Blues dann ideal, als Joker Neto auf 1:2 verkürzt (50.). Nur wenige Minuten später erhöht Nmecha vermeintlich auf 3:1 für die Hausherren, aufgrund einer Abseitsstellung in der Entstehung wird dieser Treffer aber zurückgenommen (54.).

Chelsea hat nun die Chance auf den Ausgleich, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk an Leeds erstickt die aufkeimende Flamme aber schnell wieder. Okafor läuft aggressiv an, was zu einem völlig unnötigen Ballverlust am eigenen Fünfer führt. Die Folge: Okafor findet Calbert-Lewin, der danke sagt und in das leere Tor einschiebt (72.).

Weitere Bemühungen bleiben erfolglos, die Blues müssen die Heimreise nach London ohne Punkte antreten. Für den Aufsteiger ein wichtiger Dreier im Abstiegskampf.

Die 20 teuersten Neuzugänge des FC Liverpool

#20 - Ryan Gravenberch - 40 Millionen Euro
#20 - Ibrahima Konaté - 40 Millionen Euro

Slideshow starten

23 Bilder

Mehr zum Thema

Chelsea-Profivertrag für Sohn von Thiago Silva

Chelsea-Profivertrag für Sohn von Thiago Silva

Premier League
Sieg für Glasner und Palace - Arsenal festigt Tabellenführung

Sieg für Glasner und Palace - Arsenal festigt Tabellenführung

Premier League
100er-Klub für Man-City-Stürmerstar Haaland "große Sache"

100er-Klub für Man-City-Stürmerstar Haaland "große Sache"

Premier League
3
Neun Tore! Haaland-Rekord bei City-Tor-Festival

Neun Tore! Haaland-Rekord bei City-Tor-Festival

Premier League
22
Ex-LASK-Coach hält Wutrede gegen Championship-Schiris

Ex-LASK-Coach hält Wutrede gegen Championship-Schiris

International
1
Cercle Brügge scheitert trotz Adewumi-Tor im Cup-Achtelfinale

Cercle Brügge scheitert trotz Adewumi-Tor im Cup-Achtelfinale

International
Mbappe weiter in Topform! Real schlägt Bilbao deutlich

Mbappe weiter in Topform! Real schlägt Bilbao deutlich

La Liga
1
Kommentare

Kommentare

Premier League Fußball Fußball International England (Fußball) FC Liverpool FC Chelsea Leeds United AFC Sunderland