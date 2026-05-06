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Bericht: Rapid bietet für türkisches Goalie-Juwel

Die Wiener sollen ein Angebot in Richtung Türkei abgegeben haben. Ein 17-Jähriger mit Erstliga-Erfahrung könnte Thema werden.

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Der SK Rapid hat sich in der ADMIRAL Bundesliga nach der Pleite beim LASK aus dem Titelrennen verabschiedet. Nächste Saison wollen die Wiener ihre Fans wieder träumen lassen >>>

Dabei könnte sich im Sommer auf der Torhüter-Position etwas tun. Niklas Hedl hat nur noch bis 2027 Vertrag, der Schlussmann hat eine nicht unbedingt einfache Saison hinter sich.

17-Jähriger könnte Thema werden

Jetzt macht ein Gerücht aus der Türkei die Runde. Laut dem Sportjournalisten Resat Can Özbudak von "Spor Depor" haben die Hütteldorfer eine Offerte an Kayserispor abgegeben.

Demnach gehe es um Schlussmann Deniz Dönmezer. Der 17-Jährige kam in der laufenden Saison für seinen Klub bereits ein Mal zum Zug.

Profidebüt mit 15 Jahren

Davor verbuchte Dönmezer bereits 19 Süper-Lig-Einsätze für Adana Demirspor.

Sein Debüt im türkischen Oberhaus feierte er bereits im Mai 2024, damals war er gerade einmal 15 Jahre alt. Sein aktueller Marktwert beläuft sich auf eine Million Euro, an seinen Arbeitgeber ist er bis 2028 gebunden.

Der Wechsel von Adana Demirspor im September 2025 erfolgte laut "Transfermarkt" ablösefrei.

Mit seinem Ex-Klub ist der 1,95-Meter-Mann vergangene Spielzeit abgestiegen.

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

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