    Stürmer-Haudegen wird doch nicht Arnautovic-Kollege

    Dušan Tadić wurde zuletzt mit einem Wechsel zu Roter Stern Belgrad in Verbindung gebracht, daraus wird jedoch nichts.

    Stürmer-Haudegen wird doch nicht Arnautovic-Kollege Foto: © getty
    Textquelle: © LAOLA1.at

    Serbiens Rekordnationalspieler Dušan Tadić hat einen neuen Verein gefunden.

    Wie am Freitag bekannt wird, zieht es den 36-jährigen Angreifer in die Vereinigten Arabischen Emirate zu Al-Wahda FC. Dort unterschreibt er einen Einjahresvertrag.

    Zuletzt kickte Tadić zwei Spielzeiten in der Türkei bei Fenerbahce Istanbul. Seit Anfang Juli war er jedoch vertragslos.

    Auch Roter Stern Belgrad soll sich um die Dienste des Stürmers bemüht haben >>>

    Beim serbischen Top-Klub hätte er auf Marko Arnautovic treffen können. Neben einer Rückkehr nach Serbien soll auch ein Transfer zu Atletico Madrid im Raum gestanden sein. Stattdessen führt Tadić seine Karriere nun in Asien fort.

