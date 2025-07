ÖFB-Legionär kommt erneut in Dänemark unter

Stürmer Marvin Egho hat einen neuen Verein gefunden.

Wie am Dienstag verkündet wird, schließt sich der 31-jährige Österreicher dem dänischen Zweitligisten Hvidovre IF an.

Damit bleibt Egho in derselben Liga, in der bereits im vergangenen Jahr kickte. Für AC Horsens erzielte er in der letzten Saison zwei Tore in 13 Spielen.

Egho spielt seit 2018 durchgehend in Dänemark. Damals wechselte er von Spartak Trnava zum Randers FC, bei dem er sechs Jahre tätig war und 19 Tore in 104 Spielen in Dänemarks Superliga - der höchsten Spielklasse - beisteuerte.

