Inter Miami darf sich am Samstag in seinem 32. MLS-Saisonspiel über einen 4:1-Heimsieg gegen New England Revolution freuen.

Superstar Lionel Messi drückt dem Spiel wieder mal seinen Stempel auf, dieses Mal jedoch ohne Tor. Dafür bereitet der Argentinier gleich drei Tore vor.

Die Assists bei den Toren von Tadeo Allende (32., 60.) und Jordi Alba (45+3.) gehen allesamt auf das Konto von "La Pulga". Dazwischen verkürzt Dor Turgeman (59.) zwischenzeitlich auf 1:2 aus Sicht von New England.

Den Schlusspunkt setzt dann wieder Alba, der mit seinem zweiten Tor des Spiels den 4:1-Endstand besorgt (63.).

Zudem wird Sergio Busquets am Samstag vor dem Spiel verabschiedet. Der spanische Weltmeister kündigte sein Karriereende mit Ende der Saison an.

In der Tabelle der Eastern Conference nimmt Inter Miami mit 59 Punkten Rang drei ein. Die Tabellen der MLS >>>

Definición precisa de Tadeo Allende 👊🔥 VAMOSSS pic.twitter.com/il9XEdclUy — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

MESSI ➡️ JORDI 🔥🤩 pic.twitter.com/5sURnF9y3i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Sieg für Fitz, Niederlage für Wolf

Dominik Fitz und Minnesota United kehren nach zuletzt zwei sieglosen MLS-Spielen auf die Siegerstraße zurück und schlagen Sporting Kansas City 3:0. Der Österreicher wird in der 82. Minute eingewechselt.

Minnesota belegt in der Western Conference mit 58 Punkten den zweiten Platz, zwei Zähler hinter Leader San Diego FC.

Hannes Wolf und der New York City FC unterliegen Eastern-Conference-Tabellenführer Philadelphia Union 0:1. Mikael Uhre (40.) erzielt das entscheidende Tor. Wolf spielt bis zu 78. Minute.

NYFC belegt in der Eastern Conference Platz fünf. Die Tabellen der MLS >>>

MLS: Die Liga der ÖFB-Kapitäne