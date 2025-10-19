Die Vancouver Whitecaps haben in der Hauptrunde der MLS den ersten Platz in der Western Conference verpasst.

Im letzten Match des Grunddurchgangs verlieren die Kanadier um Ex-Bayern-Star Thomas Müller daheim gegen den FC Dallas mit 1:2. Der San Diego FC gewinnt bereits zuvor in Portland mit 4:0 und zieht aufgrund der höheren Anzahl an Siegen (19 zu 18, Anm.) noch vorbei.

Müller trifft vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 1:1 (28./E). Bereits in der Anfangsphase fliegt Teamkollege Laborda mit glatt Rot vom Platz (11.), Dallas geht daraufhin durch Urhoghide in Führung (18.). Kaick (47.) schießt die Texaner zum Sieg.

Kommende Woche haben die Whitecaps gleich die Chance zur Revanche für die Pleite. In der ersten Runde der MLS-Playoffs, die im "best-of-three"-Modus ausgespielt wird, treffen sie zuerst daheim auf den FC Dallas.

Messi verpasst Rekord knapp

Einen starken Abschluss des Grunddurchgangs legt dagegen Inter Miami rund um Superstar Lionel Messi hin. Der Argentinier wird beim 5:2-Erfolg über Nashville SC mit drei Treffern und einem Assist zum Matchwinner.

Damit sichert sich "La Pulga" mit 29 Toren den "Golden Boot" als bester Torschütze des Grunddurchgangs, dazu leistete er insgesamt 19 Assists. Den Rekord von Carlos Vela aus der Saison 2019 verpasst er hingegen knapp, der Mexikaner verbuchte damals 49 Torbeteiligungen.

Für den Klub aus Florida geht es in den Playoffs gleich wieder gegen Nashville.