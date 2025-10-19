Vancouver Whitecaps FC Vancouver Whitecaps FC VAN
FC Dallas FC Dallas DAL
Endstand
1:2
1:1 , 0:1
  • Osaze Urhoghide
  • Kaick
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Müller kann Vancouver-Niederlage nicht abwenden

Der ehemalige Bayern-Spieler zeigt sich weiter in Trefferlaune, kann den Grunddurchgang mit den Vancouver Whitecaps aber nicht positiv abschließen. Lionel Messi verbucht einen Triplepack und wird Torschützenkönig.

Müller kann Vancouver-Niederlage nicht abwenden Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Vancouver Whitecaps haben in der Hauptrunde der MLS den ersten Platz in der Western Conference verpasst.

Im letzten Match des Grunddurchgangs verlieren die Kanadier um Ex-Bayern-Star Thomas Müller daheim gegen den FC Dallas mit 1:2. Der San Diego FC gewinnt bereits zuvor in Portland mit 4:0 und zieht aufgrund der höheren Anzahl an Siegen (19 zu 18, Anm.) noch vorbei.

Müller trifft vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 1:1 (28./E). Bereits in der Anfangsphase fliegt Teamkollege Laborda mit glatt Rot vom Platz (11.), Dallas geht daraufhin durch Urhoghide in Führung (18.). Kaick (47.) schießt die Texaner zum Sieg.

Kommende Woche haben die Whitecaps gleich die Chance zur Revanche für die Pleite. In der ersten Runde der MLS-Playoffs, die im "best-of-three"-Modus ausgespielt wird, treffen sie zuerst daheim auf den FC Dallas.

Messi verpasst Rekord knapp

Einen starken Abschluss des Grunddurchgangs legt dagegen Inter Miami rund um Superstar Lionel Messi hin. Der Argentinier wird beim 5:2-Erfolg über Nashville SC mit drei Treffern und einem Assist zum Matchwinner.

Damit sichert sich "La Pulga" mit 29 Toren den "Golden Boot" als bester Torschütze des Grunddurchgangs, dazu leistete er insgesamt 19 Assists. Den Rekord von Carlos Vela aus der Saison 2019 verpasst er hingegen knapp, der Mexikaner verbuchte damals 49 Torbeteiligungen.

Für den Klub aus Florida geht es in den Playoffs gleich wieder gegen Nashville.

Bilder: Thomas Müllers letzter Auftritt in München

Slideshow starten

15 Bilder

Mehr zum Thema

Bonny-Goldtor beschert Inter vorläufige Tabellenführung

Bonny-Goldtor beschert Inter vorläufige Tabellenführung

Serie A
Florucz trifft erneut bei klarem Heimsieg von Saint-Gilloise

Florucz trifft erneut bei klarem Heimsieg von Saint-Gilloise

International
2
Bayern-Fans protestieren gegen Boateng-Rückkehr

Bayern-Fans protestieren gegen Boateng-Rückkehr

Deutsche Bundesliga
10
Bayern bleibt auch im Klassiker gegen Dortmund makellos

Bayern bleibt auch im Klassiker gegen Dortmund makellos

Deutsche Bundesliga
12
Daniliuc trifft erstmals bei klarem Basel-Sieg

Daniliuc trifft erstmals bei klarem Basel-Sieg

International
2
Barca feiert Last-Minute-Sieg über Girona

Barca feiert Last-Minute-Sieg über Girona

La Liga
Haaland-Doppelpack sichert City Sieg über Everton

Haaland-Doppelpack sichert City Sieg über Everton

Premier League
Kommentare

Kommentare

Fußball Fußball International Vancouver Whitecaps Lionel Messi Inter Miami Thomas Müller Major League Soccer MLS