Was sich bereits lange angebahnt hat, ist nun offiziell: Eric-Maxim Choupo-Moting wechselt in den RB-Kosmos.

Der Ex-Bayern-Star unterschreibt bei den New York Red Bulls in der US-amerikanischen MLS einen Zweijahresvertrag mit Option auf eine weitere Saison. Sein Transfer wurde am Mittwoch offiziell bestätigt.

Damit hat der 35-Jährige ein halbes Jahr nach seinem Vertragsende beim FC Bayern München, für den er in 122 Spielen 38 Treffer erzielte und 13 Assists beisteuerte, wieder einen Klub gefunden. Zwischenzeitlich wurde der Kameruner auch beim HSV und Schalke 04 gehandelt.

"Wir freuen uns, einen Spieler vom Kaliber eines Maxim in unseren Kader aufzunehmen", wird RB-Sportdirektor Jochen Schneider vom Verein zitiert.

Trifft auf alte Bekannte

In New York trifft der Stürmer auf zwei alte Bekannte - seinen Ex-Trainer Sandro Schwarz, den er aus gemeinsamen Zeiten bei Mainz 05 kennt - und Ex-Bundesliga-Kicker Emil Forsberg. Letzterer führte den Klub in der vergangenen Saison als Kapitän in das Finale der MLS, in dem man Marco Reus und Los Angeles Galaxy knapp mit 1:2 unterlag.

In seiner Karriere spielte Choupo-Moting neben dem FC Bayern und Mainz auch für Paris Saint-Germain, Stoke City, Schalke 04, den HSV und den 1. FC Nürnberg. Der 35-Jährige, der 73 Länderspiele für Kamerun absolvierte, ist dreifacher deutscher Meister, zweifacher französischer Meister und Klub-Weltmeister.