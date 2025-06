Auf Sabitzers Spuren: ManUnited will Bayern-Sechser

Schlägt Manchester United beim FC Bayern München zu?

Bayern-Insider Christian Falk berichtet via "cfbayerninsider" davon, dass sich die "Red Devils" mit Joao Palhinha beschäftigen.

Der Portugiese konnte sich bei den Münchnern nicht in der Startelf festsetzen, nachdem er im Sommer 2024 für 51 Millionen Euro vom FC Fulham gewechselt war.

Palhinha will bleiben, Bayern tendiert zu Verkauf

Unter Vincent Kompany konnte der Abräumer bislang nicht nachhaltig überzeugen, fand sich zumeist in der Rolle des Ergänzungsspielers wieder. Der belgische Trainer bevorzugt sichtlich spielerisch stärkere Akteure auf der Doppel-Sechs - in dieses Profil passt Palhinha nicht.

Trotzdem will der 34-fache Teamspieler beim Rekordmeister bleiben. An einer Rückkehr zu Fulham sei er nicht interessiert. Der FCB wäre laut Falk hingegen ab einer Summe von 30 bis 35 Millionen Euro nicht abgeneigt an einem Verkauf.

Im letzten Transfersommer verkaufte der FCB bereits Noussair Mazraoui und Matthijs de Ligt an United. Zuvor wechselte ÖFB-Star Marcel Sabitzer per Leihe zu den "Red Devils".

