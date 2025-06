Wirtz-Nachfolger: US-Nationalspieler vor Wechsel zu Bayer 04

Malik Tillman und Bayer 04 Leverkusen sollen sich über einen Wechsel einig sein. Dabei könnte es allerdings einen Haken geben.

Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass nur noch die letzten Details zu klären sind. Die Ablösesumme soll bei einer gültigen Ausstiegsklausel zwischen 35 und 40 Millionen Euro liegen.

Tillman würde bei Leverkusen die Position im offensiven Mittelfeld einnehmen, die durch den Abgang von Florian Wirtz vakant wurde.

In der abgelaufenen Saison gelangen dem US-Nationalspieler in 34 Einsätzen, 16 Tore und fünf Vorlagen. Außerdem wurde er mit Eindhoven zum zweiten Mal in Folge niederländischer Meister.

Bayern München besitzt Rückkaufoption

Dazwischenfunken könnte allerdings noch der FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister verkaufte Tillman vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro nach Eindhoven. Dabei sicherten sich die Münchner eine Rückkaufoption, sowie ein Vorkaufsrecht.

In Tillmans Vertrag bei Eindhoven soll eine Ausstiegsklausel enthalten sein. Laut PSV gelte die Klausel nur für Bayern. In Leverkusen sei man sich jedoch sicher, dass auch die "Werkself" ein Recht auf die Klausel hat.

Falls die Vereine zu keiner Einigung kommen, könnte, wie mehrere Medien berichten, ein Rechtsstreit drohen.

