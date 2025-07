Nächster Bundesligist bekundet Interesse an Wanner-Leihe

Schon seit geraumer Zeit wird über einen erneuten Leih-Abgang von ÖFB-Kandidat Paul Wanner wild spekuliert.

Nachdem der Rückkehrer, der in der vergangenen Saison vom FC Bayern München an den 1. FC Heidenheim verliehen war, zuletzt mit einem Wechsel zum VfB Stuttgart in Verbindung gebracht worden war (alle Infos >>>), schaltet sich nun der nächste Interessent ins Bieterrennen mit ein.

Konkret soll Ligakonkurrent Werder Bremen laut "kicker.at" seine Fühler nach dem gebürtigen Dornbirner ausstrecken und Wanner per Leihe an die Weser lotsen wollen.

Wanner soll Stuttgart-Wechsel bevorzugen

Bei Werder würde der 19-Jährige auf seinen ehemaligen Cheftrainer Horst Steffen treffen, der ihn bereits in der Saison 2023/24 in Elversberg trainierte.

Zwar seien die Bayern einer erneuten Leihe Wanners nicht abgeneigt, jedoch soll der Zehner ein Engagement in Stuttgart eher bevorzugen.

Wofür sich Wanner schlussendlich entscheiden wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Diese europäischen Vereine sind bereits fix Meister 2024/25