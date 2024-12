Der Club America krönt sich erneut zum Meister und verteidigt im Endspiel gegen Klub-WM-Teilnehmer CF Monterrey den Titel in der mexikanischen Liga.

Nach einem 2:1-Sieg im Hinspiel des Ligafinals reicht dem Klub aus der Hauptstadt Mexiko-Stadt im Rückspiel ein 1:1-Unentschieden. Der Ausgleichstreffer des dominierenden CF Monterrey fällt erst in Minute 85 und damit zu spät, um das Spiel nach einem frühen Rückstand (24.) doch noch zu drehen.

Ex-Barca-Kicker wird eingewechselt

In den Reihen von Titelverteidiger Club America befindet sich mit Ex-Barca-Kicker Jonathan dos Santos auch ein prominenter Name. Der 34-Jährige, der 28 Spiele für die erste Mannschaft der Katalanen bestritten hat, wird in der 70. Spielminute eingewechselt.

Teil des Siegerteams sind auch der ehemalige Herthaner Javairo Dilrosun sowie der elffache chilenische Nationalspieler Igor Lichnovsky, dessen Vater Österreicher ist. Letzterer steht beim Triumph aber aufgrund einer Verletzung am Kreuzband nicht im Kader.

Titel überraschend verteidigt

(Text wird unter dem Video fortgesetzt)

Dass der Titel in dieser Saison erneut an den Hauptstadtklub geht, ist durchaus überraschend. In der Ligaphase schaffte es der Verein als Tabellenachter nur knapp in die Playoffs und hatte ganze 15 Punkte Rückstand auf den Erstplatzierten Cruz Azul.

Ausgerechnet gegen den Titelfavoriten setzte sich der Meister im Halbfinale aber aufgrund eines Last-Minute-Treffers in der vierten Minute der Nachspielzeit durch.

¡¡SOMOS EL AMÉRICA, SOMOS HISTÓRICOS, EL CLUB MÁS GRANDE Y TRICAMPEONES!! 🏆🏆🏆



¡¡¡EL AMÉRICA ES CAMPEÓN DEL APERTURA 2024!!! 🦅#Grand3sDeCorazón 💙💛 pic.twitter.com/mV10ZBOsLJ — Club América (@ClubAmerica) December 16, 2024