Red Bull Salzburg hat einen neuen Chefcoach!

Thomas Letsch übernimmt das Traineramt und folgt damit auf den vor wenigen Tagen entlassenen Pep Lijnders. Das geben die "Bullen" am Mittwoch in einer Pressemitteilung offiziell bekannt. Der 56-jährige Deutsche unterschreibt in der Mozartstadt einen Vertrag bis Sommer 2027.

Letsch war bis April Trainer beim deutschen Bundesligisten VfL Bochum, von 2018 bis 2019 trainierte er zudem in 37 Spielen Austria Wien.

Gemeinsam mit Thomas Letsch kommt auch der 39-jährige Deutsche Kai Hesse als neuer Co-Trainer (bisherige Stationen Schalke 04 II, Hannover 96, Arminia Bielefeld) zu den "Bullen".

Alter Bekannter

Der Deutsche ist ein alter Bekannter in der Mozartstadt. Er trainierte unter anderem die Jugendteams und war Co-Trainer unter Roger Schmidt. Von 2015 bis 2017 war er zudem Chefcoach beim FC Liefering, ehe er im Dezember 2015 für zwei Spiele Interimstrainer bei den Profis wurde.

"Wir freuen uns sehr, dass wir uns mit Thomas Letsch einig sind und ihn als neuen Cheftrainer des FC Red Bull Salzburg verpflichten konnten. Thomas kennt unseren Klub aus der Vergangenheit sehr gut, hat bei seinen weiteren Trainerstationen aber auch viel Erfahrung auf internationaler Bühne in verschiedenen Ligen machen können. Mit der raschen Klärung dieser wichtigen Personalie können wir die weitere Planung für eine möglichst erfolgreiche Frühjahrsaison ohne Einschränkungen fortsetzen", wird Geschäftsführer Sport Rouven Schröder in der Aussendung zitiert.

"Es fühlt sich sehr gut an, wieder hier zu sein. Für mich ist der FC Red Bull Salzburg ein besonderer Klub, mit dem ich schon einiges erlebt habe und zu dem ich jetzt als Cheftrainer zurückkehren darf. Ich freue mich darauf, alle hier im Klub so schnell wie möglich kennenzulernen. Es ist mir wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen, denn nur wenn alle an einem Strang ziehen, werden wir erfolgreich sein", so Thomas Letsch.