Niederlande-Legende könnte bald Lawal und Sattlberger trainieren

Thorsten Fink ist nicht mehr Trainer von KRC Genk. Der Ex-Austria-Coach wurde beim Klub der ÖFB-Legionäre Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger kürzlich entlassen (HIER nachlesen >>>).

Das belgische Medium "walfoot" berichtet jetzt von vier möglichen Nachfolgekandidaten.

Zwei Niederlande-Legenden in der Verlosung

So wird der ehemalige Mittelfeldspieler Mark van Bommel (zuletzt bis Sommer 2024 bei Royal Antwerpen) gehandelt.

Mit Ruud van Nistelrooy (zuletzt bis Sommer 2025 bei Leicester City) wird ein weiterer großer niederländischer Name mit dem Klub in Verbindung gebracht.

Weiters werden Nicky Hayen (erst kürzlich bei Club Brügge entlassen) und Marc Brys thematisiert. Brys wurde nach verpasster WM-Qualifikation vom kamerunischen Fußballverband entlassen, gibt seinen Job aber nicht so leicht auf (Rapidler nominiert: Chaos um zwei Kaderlisten in Kamerun >>>).