Der FC Chelsea steht im Halbfinale des englischen Ligapokals.

Das Premier-League-Team spielt gegen den Tabellenführer der drittklassigen League One mit einer B-Elf - gegen die Cardiff gut dagegenhält. Einen ersten Versuch von Marc Guiu kann Cardiff-Torhüter Nathan Trott parieren (31.), auf der Gegenseite muss Chelsea-Torhüter Filip Jörgensen in Minute 35 erstmals eingreifen.

Cardiff City gleicht zwischenzeitlich aus

Nach der Pause kann Trott gegen Alejandro Garnacho zunächst den Rückstand verhindern (54.), muss kurz darauf aber hinter sich greifen. Nach einem Fehlpass der Cardiff-City-Defensive schnappt sich Facundo Buonanotte den Ball und bedient Garnacho, der auf 1:0 stellt.

Auch in weiterer Folge bleibt Chelsea am Drücker - das Tor macht aber der Underdog. David Turnbull kann eine Flanke per Kopf verwerten (75.).

Der Ausgleich hält aber nicht lange, in Minute 82 kann Chelsea die Führung wiederherstellen. Ein abgefälschter Schuss von Pedro Neto landet im Tor. Mit dem 3:1 durch Garnacho ist die Partie entschieden (90+3).