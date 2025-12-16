CD Guadalajara CD Guadalajara GUA
NEWS

Bei ter-Stegen-Comeback: Barca müht sich gegen Drittligisten

Der FC Barcelona tut sich lange gegen Drittligist Guadalajara schwer, macht in der Schlussphase den Achtelfinal-Aufstieg aber perfekt.

Bei ter-Stegen-Comeback: Barca müht sich gegen Drittligisten Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Barcelona siegt im Sechzehntelfinale der Copa del Rey bei CD Guadalajara mit 2:0.

Die Katalanen sind wie erwartet das bessere Team, tun sich gegen den leidenschaftlich verteidigenden Drittligisten aber lange schwer. Die Barca-Offensive beißt sich rund 75 Minuten die Zähne aus, ehe Andreas Christensen nach Vorlage von Frenkie de Jong zur verdienten Führung trifft (75.).

Für die endgültige Entscheidung sorgt Marcus Rashford, der in der Nachspielzeit den 2:0-Endstand markiert.

Ter Stegen zurück im Barcelona-Tor

Marc-Andre ter Stegen feiert indes sein Comeback im Barcelona-Tor. Nach überstandener Rückenverletzung springt der Kapitän für Einsertorwart Joan Garcia ein, der eine Pause bekommt.

Für den DFB-Torhüter ist es das erste Pflichtspiel für die Katalanen seit dem 18. Mai (2:3 gegen Villarreal).

Affengruber-Klub mit Sieg

Ebenfalls eine Runde weiter ist der FC Elche.

Dem Klub von David Affengruber genügt ein 1:0 bei Zweitligist Eibar durch einen Treffer von Adam Boayar Benaisa zum Aufstieg. ÖFB-Legionär Affengruber wird in der Schlussphase der Partie eingetauscht.

Weiter geht es in der Copa del Rey bereits morgen mit den weiteren Sechzehntelfinal-Duellen. Unter anderem trifft Real Madrid auf Drittligist Talavera de La Reina.

