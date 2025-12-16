NEWS

Baby-Glück bei ÖFB-Star

Der Werder-Legionär ist Papa geworden. Aktuell kämpft er sich aus einer Verletzung zurück.

Baby-Glück bei ÖFB-Star
Die Leihe von Maximilian Wöber bei Werder Bremen startete suboptimal. Im ersten Pflichtspiel zog sich der Österreicher im DFB-Pokal gegen Bielefeld eine Oberschenkelverletzung zu, ist seither nicht einsatzfähig.

Sportlich kämpft er sich gerade zurück. Privat darf er sich hingegen freuen. Seine Frau Kim und er sind seit 9. Dezember Eltern. Das gibt das Paar via "Instagram" bekannt. Den Post versehen die beiden mit dem Anfangsbuchstaben des Kindes "L". Geschlecht und vollständiger Name bleiben offen.

Tipps könnte sich der Abwehr-Mann bei seinem Teamkollegen Marco Grüll holen. Der Salzburger wurde Ende Oktober erstmals Vater.

