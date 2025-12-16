NEWS

Doppelpack! Dieser Ex-Austrianer ist Legionär der Woche

Patrick Wimmer kommt beim VfL Wolfsburg immer besser in Form. Gegen Borussia Mönchengladbach überzeugte er nun mit einem Doppelpack.

Der Offensivspieler findet langsam wieder seine Topform beim VfL Wolfsburg.

Das wird in der 54. Ausgabe des LAOLA1-Legionärs-Checks gewürdigt.

Nach seinem Treffer vergangene Woche, legte Wimmer beim 3:1-Auswärtssieg gegen Borussia Mönchengladbach einen Doppelpack nach. Damit erzielte der 24-Jährige alle seine drei Saisontore in den letzten beiden Runden.

Dementsprechend sichert sich der Tullner in dieser Woche den Titel als "Legionär der Woche".

Auch in Deutschland wurde er zum Spieler des Spieltags gekürt. >>>

