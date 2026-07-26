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FC Liverpool muss ÖFB-Talent Ifeanyi Ndwukwe verleihen

Beim Debüt für die Kampfmannschaft unterstrich er sein Talent, den nächsten Karriereschritt muss der 18-Jährige aber andernorts machen.

FC Liverpool muss ÖFB-Talent Ifeanyi Ndwukwe verleihen Foto: © IMAGO / Propaganda Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Ifeanyi Ndukwe durfte sein Talent beim 4:2-Testspielsieg seines FC Liverpool über den AFC Sunderland erstmals in der Kampfmannschaft der "Reds" unter Beweis stellen (alle Infos dazu>>>).

Der 18-jährige ÖFB-Legionär wird in der kommenden Saison aber andernorts Eindruck hinterlassen müssen.

Das Innenverteidigungs-Talent bekommt die notwendigen 15 Punkte für ein "Governing Body Endorsement" nicht zusammen, weswegen er in England keine Spielerlaubnis erhält. Das Testspiel gegen Sunderland fand in den USA statt.

Der FC Liverpool wird sich für die kommende Saison nach einer Leihstation außerhalb des Vereinigten Königreichs für Ndukwe umsehen.

Für die Ermittlung der Punktezahl werden mehrere Faktoren herangezogen, unter anderem die Einstufung der vorherigen Liga eines Spielers, die Anzahl an Einsätzen im Profifußball und internationale Einsätze.

HIER erklären wir die Hintergründe zur neuen englischen Regelung im Detail>>>

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