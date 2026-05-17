NEWS

Finale verloren! Cristiano Ronaldo weiter ohne Al-Nassr-Titel

Unglaublich, aber wahr: Der Fußball-Superstar muss weiter auf seinen ersten Titel seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien warten.

Finale verloren! Cristiano Ronaldo weiter ohne Al-Nassr-Titel Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Cristiano Ronaldos Warten auf den ersten Titel im Trikot von Al-Nassr geht weiter!

Am Samstag hätte sich im Finale der AFC Champions League Two, dem asiatischen Gegenstück zur UEFA Europa League, eine ideale Gelegenheit geboten, endlich die erste Trophäe in den Himmel zu strecken - allerdings unterlag man Gamba Osaka im Endspiel 0:1.

Der entscheidende Treffer ging auf das Konto von Deniz Hümmet. Für den japanischen Topklub Gamba Osaka ist es der zweite internationale Titel, nachdem man 2007/08 die asiatische Champions League gewann.

Ronaldo zeigte sich nach dem Abpfiff gefrustet, stampfte schnurstracks Richtung Kabine und blieb auch während der Medaillenzeremonie, als sich seine Mitspieler eine Silbermedaille abholen durften, in den Katakomben.

Chance auf saudische Meisterschaft lebt

Noch bietet sich für Ronaldo aber die große Chance, mit einem Titel Richtung Fußball-WM zu reisen.

Al-Nassr ist vor dem letzten Spieltag nämlich Tabellenführer der Saudi Pro League. Der Vorsprung auf Verfolger Al-Hilal beträgt zwei Punkte.

Gewinnt Al-Nassr also sein letztes Saisonspiel am Donnerstag (20 Uhr) gegen Damac FC, ist man Meister und Cristiano Ronaldo hat endlich seinen ersten Titel in Saudi-Arabien.

Der mittlerweile 41-jährige Ronaldo kickt seit 2023 für Al-Nassr. In der laufenden Saison konnte der Superstar 28 Tore in 36 Pflichtspielen erzielen.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Spanischer Traditionsklub kehrt zurück in die erste Liga

Spanischer Traditionsklub kehrt zurück in die erste Liga

La Liga
ÖFB-Legionär Fadinger schießt Motherwell in den Europacup

ÖFB-Legionär Fadinger schießt Motherwell in den Europacup

International
Einigung erzielt: Xabi Alonso übernimmt englischen Topklub

Einigung erzielt: Xabi Alonso übernimmt englischen Topklub

Premier League
9
Nächster Titel! ManCity bezwingt Chelsea im FA-Cup-Finale

Nächster Titel! ManCity bezwingt Chelsea im FA-Cup-Finale

International
1
Ilzers CL-Traum geplatzt! Freiburg nach Gala wieder im Europacup

Ilzers CL-Traum geplatzt! Freiburg nach Gala wieder im Europacup

Deutsche Bundesliga
30
Wolfsburg rettet sich ohne Wimmer in die Relegation

Wolfsburg rettet sich ohne Wimmer in die Relegation

Deutsche Bundesliga
3
Unfassbar bitter! Steinwender und Hearts verpassen die Sensation

Unfassbar bitter! Steinwender und Hearts verpassen die Sensation

International
15

Kommentare

Fußball Fußball International Cristiano Ronaldo Al-Nassr FC Gamba Osaka