Finale verloren! Cristiano Ronaldo weiter ohne Al-Nassr-Titel

Cristiano Ronaldos Warten auf den ersten Titel im Trikot von Al-Nassr geht weiter!

Am Samstag hätte sich im Finale der AFC Champions League Two, dem asiatischen Gegenstück zur UEFA Europa League, eine ideale Gelegenheit geboten, endlich die erste Trophäe in den Himmel zu strecken - allerdings unterlag man Gamba Osaka im Endspiel 0:1.

Der entscheidende Treffer ging auf das Konto von Deniz Hümmet. Für den japanischen Topklub Gamba Osaka ist es der zweite internationale Titel, nachdem man 2007/08 die asiatische Champions League gewann.

Ronaldo zeigte sich nach dem Abpfiff gefrustet, stampfte schnurstracks Richtung Kabine und blieb auch während der Medaillenzeremonie, als sich seine Mitspieler eine Silbermedaille abholen durften, in den Katakomben.