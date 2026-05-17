Finale verloren! Cristiano Ronaldo weiter ohne Al-Nassr-Titel

Chance auf saudische Meisterschaft lebt
Noch bietet sich für Ronaldo aber die große Chance, mit einem Titel Richtung Fußball-WM zu reisen.
Al-Nassr ist vor dem letzten Spieltag nämlich Tabellenführer der Saudi Pro League. Der Vorsprung auf Verfolger Al-Hilal beträgt zwei Punkte.
Gewinnt Al-Nassr also sein letztes Saisonspiel am Donnerstag (20 Uhr) gegen Damac FC, ist man Meister und Cristiano Ronaldo hat endlich seinen ersten Titel in Saudi-Arabien.
Der mittlerweile 41-jährige Ronaldo kickt seit 2023 für Al-Nassr. In der laufenden Saison konnte der Superstar 28 Tore in 36 Pflichtspielen erzielen.