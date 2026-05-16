Ilzers CL-Traum geplatzt! Freiburg nach Gala wieder im Europacup

Für die TSG Hoffenheim ist der Traum von der UEFA Champions League nicht in Erfüllung gegangen.

Die Elf von Trainer Christian Ilzer verliert bei Borussia Mönchengladbach mit 0:4. Hugo Bolin (14.) und Haris Tabakovic (23.) bringen die Gastgeber früh mit zwei Toren in Führung. Tim Lemperle fliegt zudem wenige Sekunden nach Wiederanpfiff mit Gelb-Rot vom Platz (46.).

In der Schlussphase schlägt die Borussia noch einmal doppelt zu: Kevin Diks erhöht in der 81. Minute, Robin Hack trifft in der Nachspielzeit zum Endstand (90.+2).

Kevin Stöger wird in der 67. Minute bei der Borussia ausgewechselt, Alexander Prass kommt bei der TSG in der 55. aufs Feld.

Damit wird Hoffenheim in der Gruppenphase der Europa League starten.

Stuttgart holt trotz verspielter 2:0-Führung CL-Platz

Den vierten Champions-League-Platz holt indes der VfB Stuttgart.

Die Baden-Württemberger spielen bei Eintracht Frankfurt 2:2. Chema Andres (10.) und Nartey (45.+4) bringen die Gäste vor der Pause mit 2:0 in Führung, Jonathan Burkardt kann mit einem Doppelpack vom Punkt (72., 90.+2) aber noch ausgleichen.

Bayer Leverkusen kommt gegen den HSV zu Hause nicht über ein 1:1 hinaus und landet damit hinter Hoffenheim auf Rang sechs, startet auch in der Europa League.

Die Eintracht geht im Rennen um den UEFA-Conference-League-Startplatz leer aus.

Letzter verbleibender Europacup-Platz an Freiburg

Dieser geht an den SC Freiburg. Die Breisgauer machen den letzten verbleidenden Europacup-Platz mit eine Gala-Vorstellung gegen RB Leipzig dingfest.

Jan-Niklas Beste (24.) und Igor Matanovic (26.) bringen die Gastgeber mit einem Doppelschlag in Führung. Assan Ouedraogo lässt die Bullen noch einmal hoffen (33.), Matthias Ginter stellt knapp nach dem Seitenwechsel aber die Zwei-Tore-Führung wieder her (47.). Den Schlusspunkt setzt Derry Scherhant in der 75. Minute.

Freiburg hätte am Mittwoch noch die Chance, das Champions-League-Ticket mit einem Sieg im UEFA-Europa-League-Finale gegen Aston Villa (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>) zu lösen. In diesem Falle gäbe es keinen deutschen Starter in der Conference League 2026/27.

Philipp Lienhart spielt bei Freiburg so wie Christoph Baumgartner bei Leipzig durch. Nicolas Seiwald wird in der 73. Minute ausgewechselt, Xaver Schlager kommt dagegen nicht zu einem Einsatz.

Augsburg geht bei Union Berlin unter

Der FC Augsburg und Michael Gregoritsch gehen wie Frankfurt leer aus. Die Fuggerstädter begraben ihre Europacup-Ambitionen mit einem 0:4 bei Union Berlin. Für die Eisernen treffen Andrej Ilic (10., 42.), Andras Schäfer (54.) und Woo-yeong Jeong (89.).

Siege feiern am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison auch die beiden Spitzenteams: Der FC Bayern München fertigt den 1. FC Köln mit 5:1 ab. Harry Kane trifft dabei dreifach (10., 13., 69.), Tom Bischof (22.) und Nicolas Jackson (83.) erzielen die weiteren Bayern-Treffer. Said El Mala hat zum Zwischenzeitlichen 1:2 getroffen (18.).

Borussia Dortmund schließt die Saison mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Werder Bremen ab. Serhou Guirassy (59.) und Yan Couto (90.+5) erzielen die Tore.