Medien: Xabi Alonso vor Einigung mit englischem Topklub

Xabi Alonso ist seit seinem Aus bei Real Madrid im Jänner ohne Trainerjob!

Im Sommer wird sich das aller Vorraussicht nach aber wieder ändern. Der ehemalige Erfolgscoach von Bayer Leverkusen steht vor allem in der Premier League hoch im Kurs.

Immer wieder gab es Gerüchte über einen Wechsel zum FC Liverpool.

Gespräche laufen

Laut Transferexperte Fabrizio Romano ist der Spanier beim FC Chelsea als Nachfolger von Liam Rosenior im Gespräch. Der Franzose wurde vor wenigen Wochen beim kriselnden Topklub entlassen.

Erste Gespräche zwischen Alonso und den "Blues" soll es bereits gegeben haben. Die Verhandlungen laufen, eine Entscheidung wird in Kürze erwartet. Noch vor der WM soll der neue Trainer präsentiert werden.

Einigung steht bevor - Glasner geht leer aus

"Talksport" geht sogar noch einen Schritt weiter und berichtet, dass eine Einigung unmittelbar bevorstehe und die Ernennung zeitnah erfolgen wird.

Neben Alonso waren zuletzt unter anderem auch Oliver Glasner und Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle im Gespräch.