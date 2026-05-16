Wolfsburg rettet sich ohne Wimmer in die Relegation

Der 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli müssen aus der deutschen Bundesliga absteigen. Hingegen rettet sich der VfL Wolfsburg noch in die Relegation.

Da die Wolfsburger am finalen Spieltag der deutschen Bundesliga im Abstiegskracher mit 3:1 auf St. Pauli gewinnen und der 1. FC Heidenheim gleichzeitig gegen Mainz verliert, können die "Wölfe" ihren Relegationsplatz fixieren.

Die ÖFB-Akteure Patrick Wimmer auf Seiten der Wolfsburger, sowie Simon Spari, Jannik Robatsch und David Nemeth bei St. Pauli standen jeweils nicht im Kader.

Wolfsburg mit der Führung

St. Pauli setzt dabei gegen die Wölfe das erste Ausrufezeichen, doch Joel Fujita trifft in der 22. Minute nur den Pfosten. Kurz darauf wird der ehemalige Salzburger Adam Daghim für die Wolfsburger gefährlich, aber er scheitert am stark parierenden Keeper Nikola Vasilj.

In der 37. Minute geht der Werksklub dann dennoch in Führung. Nach einer Ecke steigt Konstantinos Koulierakis am höchsten und schiebt zur 1:0-Pausenführung ein.

Im zweiten Durchgang übernehmen die Hamburger dann immer mehr die Kontrolle und können sich schließlich in der 57. Minute belohnen. Abdoulie Ceesay trifft ebenfalls nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich.

Eigentor und verschoßener Elfmeter

Doch die Hoffnung am Millerntor hält nicht lange. Nach der nächsten Ecke faustet der eigentlich so stark pariernde Nikola Vasilj ins eigene Tor (64.). Zwar schaltet sich der VAR wegen eines möglichen Offensiv-Fouls ein, doch nach einem kurzen Check bleibt der Treffer stehen.

Gut zehn Minuten später steht der Video-Schiedsrichter dann erneut im Mittelpunkt. Denn nach einem Handspiel des Hamburgers Ando im eigenen Strafraum wird nach kurzer Video-Studie auf Elfmeter entschieden. Allerdings knallt Wolfsburg-Routinier Christian Eriksen diesen an die Querlatte (77.).

Dennoch fällt kurze Zeit später die endgültige Entscheidung. Dzenan Pejcinovic trifft nach einem schön rausgespielten Konter zum finalen 3:1-Sieg für den VfL Wolfsburg.

Somit retten sich die Wolfsburger in die Relegation und St. Pauli muss als Tabellenletzter nach zwei Bundesliga-Jahren wieder in die Zweitklassigkeit.

Heidenheim verliert gegen Mainz

Im Parellelspiel muss sich hingegen der 1. FC Heidenheim gegen den FSV Mainz 05 mit 0:2 geschlagen geben.

Dabei setzen Philipp Tietz (7.) und Nadiem Amiri (43.) bereits in der ersten Halbzeit die entscheidenden Treffer für Mainz, bei denen Philipp Mwene und Stefan Posch (bis zur 45. Minute) in der Startelf stehen.

Somit muss das Team von Frank Schmidt und dem ÖFB-Legionär Mathias Honsak (ab der 73. Minute) nach drei Jahren Bundesliga wieder absteigen.