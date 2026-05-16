ÖFB-Legionär Fadinger schießt Motherwell in den Europacup

Während Michael Steinwender den Titel mit Hearts of Midlothian in der schottischen Premiership am letzten Spieltag verspielt hat, jubelt ein anderer ÖFB-Legionär auf der Insel über den Europacup-Einzug.

Unfassbar bitter! Steinwender und Hearts verpassen die Sensation >>>

Lukas Fadinger hat den Motherwell FC mit seinem Treffer zum 1:0 gegen Hibernian auf Rang vier geschossen. Die "Steelmen" bringen den knappen Vorsprung trotz Unterzahl über die Zeit, Elliot Watt fliegt in der 67. Minute mit Gelb-Rot vom Platz.

Fünftes Saisontor für Fadinger

Raphael Sallinger spielt im Tor der "Hibs" durch, die die Saison ihrerseits mit einem Sieg auf dem vierten Platz abgeschlossen hätten.

Fadingers fünftes Saisontor, das zweite in der Meisterrunde, beschert Motherwell damit den Einzug in die Qualifikations-Phase der UEFA Conference League. Der Mittelfeldspieler, der im vergangenen Sommer ablösefrei nach Schottland gewechselt ist, kommt diese Saison auf wettbewerbsübergreifend 43 Einsätze.

Damit geht für den 25-Jährigen eine traumhafte Woche zu Ende. Wenige Tage zuvor ist der Steirer Vater geworden.