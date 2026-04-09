Seit Jänner 2023 läuft Superstar Cristiano Ronaldo in der Saudi Pro League auf, die Meisterschaft konnte er dort noch nicht einfahren.

Aktuell befindet sich das Team im Titelkampf. Konkurrent Al Ahli sieht jetzt eine Verschwörung vonseiten der Liga. Beim 1:1 bei Al-Fayha blieben dem Team von Ex-Salzburg-Coach Matthias Jaissle zwei vermeintliche Elfmeter verwehrt.

Jaissle stürmte Spielfeld

Nach dem Match stürmte der Deutsche den Platz, konfrontierte die Unparteiischen, wie auf einem Video der "X"-Seite "SPL" zu sehen ist. "Erkläre uns, warum du nicht gepfiffen hast?", lautete die Botschaft. Der Schiedsrichter antwortete: "Später." Worauf Jaissle drängte: "Warum nicht jetzt? Warum? Warum nicht jetzt?"

Die lange Nachspielzeit wurde von ihm gekontert. "10 Minuten (Nachspielzeit), bist du zufrieden? Es gibt keinen Elfmeter, und das ist meine Entscheidung."

Die Antwort des Ex-Salzburg-Trainers: "Das ist deine Entscheidung? Astaghfirullah, mein Bruder… Warum tust du uns das an? Warum machst du das mit uns?"

CL-Spruch sorgt für Wirbel

Für richtig Gesprächsstoff sorgt auch eine angebliche Aussage des Schiedsrichters. "Der Schiedsrichter hat uns am Ende des Spiels gesagt: „Konzentriert euch nur auf die Asiatische Champions League", offenbart Jaissle auf der Pressekonferenz.

Starspieler Ivan Toney ortet eine Verschwörung zugunsten von Al Nassr und Superstar Cristiano Ronaldo.

"Ich habe viel zu sagen. Sie haben gut verteidigt, aber das Wichtigste sind die zwei offensichtlichen Elfmeter, die nicht gepfiffen wurden. Als wir damit beim Schiedsrichter angefangen haben, sagte er zu uns: 'Konzentriert euch auf die AFC (die Asien-Champions-League).' Wie kann ein Schiedsrichter so etwas sagen? Wir sprechen mit ihm, und er sagt uns, wir sollen uns auf die AFC konzentrieren?", zeigt sich der Engländer verwundert.

Titel für CR7?

Der Star macht klar: "Natürlich, das ist offensichtlich. Die ganze Saison lang pfeifst du Elfmeter in solchen Situationen, außer wenn der entscheidende Moment der Saison kommt: Da ändert er seine Meinung."

Dass Ronaldo von der Liga aus endlich Meister werden sollte, vermutet Toney: "Wir wissen das ist, für wen. Diejenigen, die wir verfolgen. Sie wollen den Titel an eine Person geben."

Aktuell führt Al Nassr mit 70 Punkten die Liga an, Al Hilal (68) und Al Ahli (66) folgen. Das Ronaldo-Team hat jedoch ein Spiel weniger absolviert.