Ende eines Traditionsvereins: Aus von Brescia Calcio besiegelt

Pep Guardiola, Andrea Pirlo oder Markus Schopp: Sie alle kickten einst für Brescia Calcio.

Nach 114 Jahren ist das Aus des italienischen Traditionsvereins nun auch juristisch besiegelt. Nachdem der 1911 gegründete Klub keine Lizenz für die Saison 2025/26 erhalten hatte, wurde dem Verein seitens des Verbandes die Zulassung entzogen.

Finanzielle Probleme brachten den Klub zum Absturz, die Schulden sollen etwa in einer Höhe von 20 Millionen Euro ausfallen. Nun wurde seitens des Gerichts von Brescia die Liquidation des Klubs angeordnet.

Bereits im vergangenen Sommer wurde der Verein aufgelöst, der Nachfolger Union Brescia spielt derzeit in der Serie C und peilt den Aufstieg in Italiens zweithöchste Spielklasse an.