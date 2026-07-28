Ex-Rapid-Toptalent Zivkovic wechselt nach Serbien

Neuer Verein für Jovan Zivkovic.

Der 20-jährige ÖFB-Legionär verlässt Györi ETO FC auf Leihbasis und schließt sich für die kommende Saison dem serbischen Erstligisten FC Radnicki 1923 an.

Der Flügelstürmer soll in Serbien Spielpraxis sammeln. Diese bekam er vergangene Saison in Györ kaum. Lediglich elf Pflichtspiele absolvierte Zivkovic, drei davon über die vollen 90 Minuten.

Zum Jubeln gab es am Ende der Saison dennoch einiges: Der Wiener wurde mit Györ überraschend ungarischer Meister.

Debütierte mit 17 Jahren für Rapid

Zivkovic wechselte erst im Juli 2025 nach Györ. Davor war er sechs Jahre lange für den SK Rapid aktiv, durchlief alle Nachwuchsteams und spielte sich bis zur Profimannschaft hoch.

2024 debütierte er mit 17 Jahren für die Kampfmannschaft der Grün-Weißen, der große Durchbruch des hochgepriesenen Talentes blieb jedoch aus.

Neben neun Einsätzen für die erste Mannschaft von Rapid verbuchte der österreichische U-Nationalspieler auch 18 Tore in 51 Spielen für Rapid II.