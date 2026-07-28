NEWS

Ex-Rapid-Toptalent Zivkovic wechselt nach Serbien

Bei Rapid schaffte Jovan Zivkovic den Durchbruch nicht, dafür wurde er vergangene Saison ungarischer Meister. Jetzt zieht er weiter.

Ex-Rapid-Toptalent Zivkovic wechselt nach Serbien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Neuer Verein für Jovan Zivkovic.

Der 20-jährige ÖFB-Legionär verlässt Györi ETO FC auf Leihbasis und schließt sich für die kommende Saison dem serbischen Erstligisten FC Radnicki 1923 an.

Der Flügelstürmer soll in Serbien Spielpraxis sammeln. Diese bekam er vergangene Saison in Györ kaum. Lediglich elf Pflichtspiele absolvierte Zivkovic, drei davon über die vollen 90 Minuten.

Zum Jubeln gab es am Ende der Saison dennoch einiges: Der Wiener wurde mit Györ überraschend ungarischer Meister.

Debütierte mit 17 Jahren für Rapid

Zivkovic wechselte erst im Juli 2025 nach Györ. Davor war er sechs Jahre lange für den SK Rapid aktiv, durchlief alle Nachwuchsteams und spielte sich bis zur Profimannschaft hoch.

2024 debütierte er mit 17 Jahren für die Kampfmannschaft der Grün-Weißen, der große Durchbruch des hochgepriesenen Talentes blieb jedoch aus.

Neben neun Einsätzen für die erste Mannschaft von Rapid verbuchte der österreichische U-Nationalspieler auch 18 Tore in 51 Spielen für Rapid II.

Die Rekord-Abgänge des SK Rapid

Platz 30: Marcus Pürk
Platz 29: Andreas Herzog

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

ManCity-Innenverteidiger Gvardiol trifft Zukunftsentscheidung

ManCity-Innenverteidiger Gvardiol trifft Zukunftsentscheidung

Premier League
ManCity-Tormann Trafford sprengt Transfer-Rekord - erneut!

ManCity-Tormann Trafford sprengt Transfer-Rekord - erneut!

Premier League
1
Adi Hütter bekommt 20-jährigen Brasilianer

Adi Hütter bekommt 20-jährigen Brasilianer

Deutsche Bundesliga
Fix! Ex-Sturm-Goalie unterschreibt in der Premier League

Fix! Ex-Sturm-Goalie unterschreibt in der Premier League

Premier League
22
Wechsel zu Real? Bayern-Vorstandschef spricht über Olise-Gerüchte

Wechsel zu Real? Bayern-Vorstandschef spricht über Olise-Gerüchte

Deutsche Bundesliga
Hütters Eintracht sticht Ex-Salzburg-Co bei Mittelfeld-Mann aus

Hütters Eintracht sticht Ex-Salzburg-Co bei Mittelfeld-Mann aus

Deutsche Bundesliga
Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Glasner bei Nottingham: Diese Millionen-Deals könnten anstehen

Premier League
2

Kommentare

Fußball Fußball International Jovan Zivkovic Transfermarkt Györi ETO FC FK Radnicki 1923