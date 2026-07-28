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Neuer kündigt an: Nach dieser Saison hört er auf

Es wird aller Voraussicht nach die letzte Spielzeit sein, die Manuel Neuer als Fußballprofi bestreitet. Das bestätigt der Bayern-Goalie nun selbst.

Neuer kündigt an: Nach dieser Saison hört er auf Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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"Es sieht schon stark danach aus, dass ich aufhöre", erklärt Manuel Neuer der "BILD".

Der 40-jährige Torhüter geht in seine 16. Saison beim FC Bayern München. Aller Voraussicht nach wird es auch seine letzte sein.

Im Mai hatte Neuer seinen auslaufenden Vertrag noch bis Sommer 2027 verlängert. Mit 545 Einsätzen liegt er auf Rang sechs der Bundesliga-Rekordspieler.

Mit den Bayern gewann er u.a. 13 deutsche Meisterschaften, sechs DFB-Pokale und zwei Mal die Champions League. Außerdem wurde er 2014 Weltmeister.

"Spiele nicht, um zu sagen: Das ist jetzt mein letztes Spiel"

Der Gedanke, dass es wohl seine letzte Saison sein wird, spielt für ihn aber keine große Rolle.

"Ich spiele nicht die Spiele, um zu sagen: Das ist jetzt mein letztes Spiel – egal, ob ich vielleicht in dem einen oder anderen Stadion das letzte Mal gewesen bin", so Neuer.

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