ÖFB-Verteidiger Svoboda: "Hoffe, dass Rapid Meister wird"

Für Michael Svoboda verläuft die Saison 2025/26 bislang äußerst erfolgreich.

Der 27-Jährige ist beim Venezia FC Kapitän und steht mit seinem Klub an der Spitze der Serie B. Kürzlich trug sich der Innenverteidiger beim 3:1-Sieg seines Teams sogar in die Torschützenliste ein. Zudem ist er zurück im ÖFB-Aufgebot von Teamchef Ralf Rangnick.

"Im Endeffekt läuft es derzeit gut, es ist immer schön, wenn man erfolgreich ist, die Karriere in die richtige Richtung läuft", sagt Svoboda im Gespräch mit der "Kronen Zeitung".

Mit Venezia gehe es nun in eine "heiße Phase", so der Abwehrspieler, der auf das kommende Topspiel gegen den Liga-Zweiten AC Monza verweist. Die Rückkehr in die Serie A sei ein greifbares und realistisches Ziel für den Klub aus der Lagunenstadt.

"Rapid hätte es sich verdient"

Svoboda wechselte im Jahr 2020 von der WSG Tirol, wo er zwei Jahre spielte, nach Italien. Bei seinem Ex-Klub kenne er noch einige Personen.

Als bekennender Fan verfolge er in der ADMIRAL Bundesliga, wenn es zeitlich passe, vor allem die Spiele des SK Rapid. "Ich bin natürlich der Erste, der hofft, dass Rapid Meister wird, die Fans warten ja schon länger darauf", so der ehemalige Jugendspieler der Hütteldorfer.

"Rapid hätte es sich verdient, aber man muss auch entspannt sein, es ist noch ein langer und schwieriger Weg", sagt Svoboda, der sich vorstellen kann, am Ende seiner Karriere in die Bundesliga zurückzukehren. "Das wird man sehen, interessant wäre es auf jeden Fall."