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Nach Hütter-Absage: Er soll die Spurs zum Klassenerhalt führen

Nach der Trennung von Igor Tudor suchen die Spurs nach einem Nachfolger. Ein Italiener wurde nun als Wunschlösung auserkoren.

Nach Hütter-Absage: Er soll die Spurs zum Klassenerhalt führen Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
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Adi Hütter wird nicht Trainer von Tottenham Hotspur. Der Österreicher dementierte die Gerüchte am Sonntag.

Nach der Trennung von Igor Tudor nach nur sieben Spielen sind die Londoner, die in der Premier League tatsächlich um den Klassenerhalt kämpfen müssen, auf eine schnelle Lösung angewiesen.

Der Wunschkandidat ist gefunden: Roberto De Zerbi. Der Italiener soll direkt übernehmen, die Verantwortlichen des Klubs arbeiten auf Hochtouren daran, ihn auch davon zu überzeugen.

Denn eigentlich hatte es geheißen, dass der 46-Jährige erst ab Sommer für einen neuen Job zur Verfügung stehe. Zuletzt war De Zerbi bei Olympique Marseille tätig.

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