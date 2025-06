Seit September des Vorjahres ist Daniele De Rossi den Trainerjob bei "seiner" AS Roma los.

Nach einem unbefriedigenden Saisonstart musste die Legende der "Giallorossi" gehen. Nun könnte er schon bald wieder an der Seitenlinie zu sehen sein.

Der 41-Jährige ist ein heißer Trainerkandidat bei Sampdoria Genua, wie der renommierte Italo-Journalist Nicolo Schira berichtet. Es soll bereits ein Treffen mit Sportdirektor Andrea Mancini gegeben haben.

Dramatische Rettung

Die "Blucerchiati" retteten sich erst am Sonntag in der Relegation gegen Salernitana vor dem Abstieg in die Serie C, der eigentlich schon sicher war.

In die Relegation gelangte man nur, da man dank des Konkurses von Brescia Calcio einen Rang in der Tabelle aufrückte und so noch ins Play-Out rutschte.

Noch vor einem Jahr wurde das Ziel ausgerufen, ehebaldigst in die Serie A zurückzukehren, aus der man 2023 abstieg. Unter De Rossi soll "Samp" dieses Ziel wieder angreifen.

