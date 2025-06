Das Abstiegs-Chaos in der Serie B (hier nachlesen>>>) scheint gelöst - sehr zum Leidwesen der Fans von Brescia Calcio.

Der Ex-Verein von Markus Schopp schaffte sportlich eigentlich den Klassenerhalt, steht als dritter Absteiger aber nun so gut wie fest. Dem Klub wurden zuletzt wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten vier Punkte abgezogen, wodurch man auf einen Abstiegsplatz zurückfiel und in die Serie C muss.

Spieler bekommen Gehälter nicht ausbezahlt

Eigentlich hatte Brescia-Präsident Massimo Cellino angekündigt, juristisch gegen den Punkteabzug vorgehen zu wollen. Doch daraus wird nichts.

Denn Cellino wolle dem Klub nicht erneut finanziell unter die Arme greifen und lehne es daher ab, die ausstehenden Spielergehälter für die letzten zwei Monate zu begleichen. Der italienische Fußballverband FIGC hatte Cellino bis Freitagnachmittag eine Frist gesetzt, diese ließ er aber verstreichen.

Zukunft unklar - "Samp" darf hoffen

Brescia steht dadurch unmittelbar vor der Insolvenz, sollte sich nicht doch noch überraschend ein Investor finden. Es fehlen mindestens drei Millionen Euro, wird berichtet. Folglich ist auch der Ausschluss Brescias aus den Profi-Ligen so gut wie fix, wie es für den Klub weitergeht ist völlig unklar.

Vom Chaos bei Bresica profitiert ein anderer Traditionsverein: Sampdoria Genua, eigentlich schon abgestiegen, rückte dank des Punkteabzugs für den Rivalen auf den Relegationsrang und spielt am 15. und 20. Juni im Playout gegen Salernitana um den Klassenerhalt.

