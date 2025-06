Rauchbomben auf dem Feld, herausgerissene Sitzschalen, aufgebrachte Fans, Spielabbruch: In Italien hat ein Relegationsspiel zum Verbleib in der 2. Liga am Sonntag in einem Eklat geendet.

Das Match zwischen den Fußball-Traditionsklubs US Salernitana und Sampdoria Genua musste beim Stand von 0:2 ca. 25 Minuten vor Schluss abgebrochen werden.

Die Ausschreitungen der Heimfans im Stadion Arechi in Salerno südlich Neapels dürften den Abstieg Salernitanas in die Serie C besiegeln.

Rauchbomben und herausgerissene Sitzschalen

Nach einem 2:0 von Sampdoria im Hinspiel und der 2:0-Führung der Gäste aus Genua schien das Duell auch sportlich entschieden.

Salernitana-Anhänger zündeten vermehrt Rauchbomben, warfen diese auf das Feld. Zudem rissen sie Sitzschalen aus den Verankerungen. Schiedsrichter Daniele Doveri brach die Partie schließlich ab.

US Salernitana war erst 2024 aus der Serie A abgestiegen. Sampdoria wäre eigentlich regulär abgestiegen, ein Punktabzug für Brescia brachte den Ex-Topklub aber noch in die Relegation.

