Die Serie B kennt ihren dritten Absteiger (neben Cosenza und Cittadella) - aber nur vorläufig.

Nachdem kurz nach Saisonende klar wurde, dass es bei den Februar-Gehältern bei Brescia Calcio steuerliche Ungereimtheiten im Zusammenhang mit einem Kredit gibt, war die italienische Sportjustiz am Zug.

Nach einer Anhörung am Donnerstag wurde ein Urteil gegen den norditalienischen Klub gefällt: Brescia werden für die Saison 2024/25 vier Punkte abgezogen, damit rutscht man auf einen Abstiegsplatz zurück.

Causa noch nicht ausgestanden

Eigentlich wäre damit nun Frosinone Calcio (bisher 16.) neuer 15. und damit vor der Abstiegs-Relegation gerettet. Auch Salernitana (von 17 auf 16) und das eigentlich abgestiegene Sampdoria (von 18 auf 17) gewinnen je einen Platz und belegen daher die Relegationsplätze. Dahinter läge Brescia auf dem ersten der drei Abstiegsränge.

Damit ist die Causa aber noch nicht ausgestanden. Der Klub kündigte bereits zuvor an, im Falle eine Verurteilung in Berufung zu gehen. Die diesbezügliche Anhörung ist für 12. Juni angesetzt.

Nächste Saison Liga mit 21 Teams?

Hat man damit keinen Erfolg, bliebe als letzter Weg noch der Gang zum internationalen Sportgerichtshof. Da dies Monate dauern könnte, hat die Liga den Plan gefasst, die Playouts jedenfalls am 15. und 20. Juni durchzuführen - zwischen Salernitana und Sampdoria, das damit noch eine Chance auf Rettung hat und den erstmaligen Abstieg in die Serie C vermeiden könnte.

Sollte Brescia letzten Endes doch freigesprochen werden, könnte die Serie B kommende Saison mit 21 Teams ausgetragen werden, wie Michele Criscitiello von "Sportitalia" zuletzt berichtete. Brescia würde dann zu den bereits feststehenden 20 dazukommen.

Abseits des Punkteabzugs fassen außerdem Brescia-Präsident Massimo Cellino und Geschäftsführer Edoardo Cellino jeweils eine sechsmonatige Sperre aus.

