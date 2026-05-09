Lazio Rom Lazio Rom LAZ Inter Mailand Inter Mailand INT
Endstand
0:3
0:2 , 0:1
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Auch als Meister erfolgreich: Inter bezwingt Lazio klar

Die "Nerrazurri" beweisen bei Lazio Rom ihre Klasse und gewinnen deutlich. Juventus macht einen großen Schritt in Richtung Champions League.

Auch als Meister erfolgreich: Inter bezwingt Lazio klar Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Am 36. Spieltag der Serie A gewinnt Inter Mailand bei Lazio Rom mit 3:0.

Die Mailänder, die seit der vergangenen Runde als Meister feststehen, gehen in Rom bereits früh in Führung, Lautaro Martinez sorgt in der sechsten Minute für den ersten Treffer. Auch danach spielen es die Gäste souverän weiter, Petar Sucic erhöht mit einem Schuss von außerhalb des Strafraums noch vor der Pause (39.).

In der zweiten Halbzeit schwächt sich Lazio selbst, Alessio Romagnoli wird in der 59. Minute nach einem harten Foul vom Platz gestellt. Trotzdem können die Römer eine Druckphase aufbauen, die Hoffnung auf Punkte wird jedoch durch Henrikh Mkhitaryan zerstört, der in der 76. Minute zum 3:0-Endstand trifft.

Während Inter mit einem Spiel mehr nun 15 Zähler vor Napoli einsam seine Kreise zieht, liegt Lazio im Tabellenmittelfeld auf Rang acht, wird aufgrund des recht großen Rückstands nach vorne die internationalen Plätze heuer aber verpassen.

Blitzstart sichert Juventus drei Punkte

Juventus Turin fährt unterdessen gegen US Lecce einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions League ein. Ein Blitztor sorgt dabei für die Entscheidung.

Dusan Vlahovic trifft bereits nach elf Sekunden für die Alte Dame - es ist das schnellste Tor in der Serie A seit sechs Jahren und das fünftschnellste seit Beginn der Aufzeichnungen.

Vlahovic steht auch danach noch im Mittelpunkt, zunächst trifft er selbst, dann ist er in der Entstehung des Treffers von Pierre Kalulu beteiligt - allerdings steht er beide Male im Abseits, somit werden beide Tore vom VAR zurückgenommen.

Damit bleibt es beim knappen 1:0. Juventus verdrängt damit den AC Milan, der erst am Sonntag spielt, vorerst von Rang drei und hat auf den ersten Nicht-Champions-League Platz, den die Roma inne hat, vorübergehend vier Punkte Guthaben. Lecce bleibt auf Rang 17 und damit im Abstiegskampf, vier Zähler vor einem Abstiegsrang.

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