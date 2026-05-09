Galatasaray krönt sich zum türkischen Meister

Galatasaray holt zum 26. Mal die türkische Meisterschaft!

Eine Runde vor Schluss fixiert das Team um Victor Osimhen den vierten Super-Lig-Titel in Serie. Am 34. Spieltag gewinnt Gala mit 4:2 gegen Antalyaspor, zwei Tore steuert dabei der Superstar aus Nigeria bei. Mit einem Rückstand von vier Punkten kann Fenerbahçe den Stadtrivalen nicht mehr einholen.

Zwei Meistertitel fehlen Galatasaray noch, um mit Rekordmeister "Fener" gleichzuziehen.