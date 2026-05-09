Galatasaray SK Galatasaray SK GAL
Antalyaspor Antalyaspor ANT
Endstand
4:2
0:1 , 4:1
  • Mario Lemina
  • Victor Osimhen
  • Victor Osimhen
  • Kaan Ayhan
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Galatasaray krönt sich zum türkischen Meister

Mit dem 4:2-Erfolg gegen Antalyaspor ist der 26. Super-Lig-Titel auch rein rechnerisch fix.

Galatasaray krönt sich zum türkischen Meister Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Galatasaray holt zum 26. Mal die türkische Meisterschaft!

Eine Runde vor Schluss fixiert das Team um Victor Osimhen den vierten Super-Lig-Titel in Serie. Am 34. Spieltag gewinnt Gala mit 4:2 gegen Antalyaspor, zwei Tore steuert dabei der Superstar aus Nigeria bei. Mit einem Rückstand von vier Punkten kann Fenerbahçe den Stadtrivalen nicht mehr einholen.

Zwei Meistertitel fehlen Galatasaray noch, um mit Rekordmeister "Fener" gleichzuziehen.

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